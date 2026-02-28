Nicolás Echavarría sigue en la pelea por el título del Cognizant Classic del PGA Tour

El golfista colombiano se encuentra en la tercera posición del Cognizant Classic del PGA Tour y lucha firmemente por alzar el título.

Colombia sigue dando de que hablar en el mejor golf del mundo. Nicolás Echavarría se mantiene en la parte alta del tablero del Cognizant Classic del PGA Tour tras la segunda ronda del torneo. El colombiano firmó una tarjeta de 72 golpes y conserva un acumulado de siete bajo par, resultado que lo ubica en la tercera posición de la clasificación.

Echavarría comparte la casilla con el canadiense A.J. Ewart y se encuentra a pocos golpes del líder, el estadounidense Austin Smotherman, quien encabeza el torneo con -11 luego de registrar una ronda de 69 golpes. El segundo lugar pertenece a Taylor Moore con -8, tras repetir una tarjeta de 67 impactos.

Durante la jornada del viernes, las condiciones de juego cambiaron en comparación con la primera ronda. El viento marcó el desarrollo del día y se reflejó en la cantidad de tarjetas sobre par en el cierre de la ronda. Tras su participación, Echavarría señaló que no concretó oportunidades en el green, pero logró mantenerse en la parte alta de la clasificación de cara al fin de semana.

El grupo de colombiano en el Cognizant Classic del PGA Tour

A diferencia de lo hecho por Nicolás Echavarría, los otros dos colombianos en competencia no la pasaron bien. Camilo Villegas y Marcelo Rozo, quedaron fuera del corte luego de firmar tarjetas sobre par en el Cognizant Classic del PGA Tour y tuvieron que decir adiós al certamen.

Para la ronda del sábado 28 de febrero, el pronóstico indica posibles lluvias, lo que puede incidir en el desarrollo del torneo. Nicolás Echavarría saldrá en uno de los últimos grupos, con la opción de disputar el título el domingo y buscar su tercer triunfo en el PGA Tour.

El Cognizant Classic continúa este fin de semana con Echavarría como el único colombiano en competencia dentro del grupo que superó el corte. No obstante, el ‘cafetero’ se mantiene firme en la lucha por los primeros lugares y solo el tiempo dirá si puede alzar el título y ser la gran sorpresa del campeonato.

