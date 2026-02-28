EN VIVO | Mercado de fichajes de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I: transferencias del fútbol colombiano

Todos los movimientos de altas y bajas confirmadas por los 20 equipos de primera división, en un solo lugar y al instante.

En directo, mercado de fichajes de la liga colombiana 2026-I.

Ya ha iniciado una nueva temporada en el fútbol colombiano. Los 20 clubes de primera división trabajan en la conformación de sus equipos para afrontar la Liga BetPlay Dimayor 2026-I con la ilusión de lograr el título a mitad de año, así que habrá que aprovechar el periodo de transferencias. Como viene el Mundial, Dimayor ha confirmado cambios en el formato de competencia para reducir los tiempos y conocer a un campeón antes de la cita orbital, tema que se explicará más adelante.

Además, ocho escuadras estarán participando en la Copa Libertadores y en la Copa Sudamericana. Estos cupos internacionales merecen especial atención, pero Dimayor decidió que van a tener las mismas 25 plazas para jugadores que el resto de equipos. La fase preliminar de Copa Sudamericana obliga a los cuatro conjuntos a enfrentarse entre sí, así que solamente dos llegarán a la instancia de grupos.

Las novedades para este año son Jaguares y Cúcuta Deportivo, los cuales consiguieron su ascenso. También hay un nuevo inquilino en el fútbol colombiano, pues La Equidad ha desaparecido y su ficha ahora será utilizada por Internacional de Bogotá. En otra liga seria, dicha situación implicaría que el naciente equipo arranque desde la última división profesional, pero en Colombia se permite que entre a competir de inmediato en primera división. Lo que no conserva son las estadísticas del club extinto y esas sí empezarán de cero para el club naciente.

Altas y bajas de jugadores en Colombia

Águilas Doradas

Altas: Juan David Niño (D.T.), Andrés Ricaurte, Iván Arboleda, Cristian Caicedo, Andrés Álvarez y Alberto Higgins.

Juan David Niño (D.T.), Andrés Ricaurte, Iván Arboleda, Cristian Caicedo, Andrés Álvarez y Alberto Higgins. Bajas: Jonathan Risueño (D.T.), Tomás Salazar, Delvin Alfonzo, Johan Caballero, Yony González, Wuílker Faríñez, Sebastián Rodríguez, Ánderson Plata, Wilson Morelo, Hárrinson Mancilla, Geovanni Banguera y Mateo Puerta.

Alianza

Altas: Camilo Ayala (D.T.), Éver Meza, Juan Viveros, Juan Arcila, Eduard Banguero y Yéiner Londoño.

Camilo Ayala (D.T.), Éver Meza, Juan Viveros, Juan Arcila, Eduard Banguero y Yéiner Londoño. Bajas: Hubert Bodhert (D.T.), Kalazán Suárez, Rubén Manjarrés, John García, Edwin Torres, Fabián Mosquera, Máyer Gil y Hubert Bodhert.

América de Cali (Copa Sudamericana, fase preliminar)

Altas: Darwin Machís, Carlos Sierra, Jean Fernandes, Marlon Torres, Dany Rosero, Yeison Guzmán, Daniel Valencia y Tomás Ángel.

Darwin Machís, Carlos Sierra, Jean Fernandes, Marlon Torres, Dany Rosero, Yeison Guzmán, Daniel Valencia y Tomás Ángel. Bajas: Luis Ramos, Joel Graterol, Sebastián Navarro, Santiago Silva, Luis Paz, Jean Pestaña, Andrés Felipe Roa, Yerson Candelo, Kener González, Manuel Caicedo, Franco Leys, Éder Álvarez Balanta, Cristian Barrios y Rodrigo Holgado.

Atlético Bucaramanga (Copa Sudamericana, fase preliminar)

Altas: Brandon Caicedo, Martín Rea, Jhon Fredy Salazar y Émerson Batalla.

Brandon Caicedo, Martín Rea, Jhon Fredy Salazar y Émerson Batalla. Bajas: Nicolás Hernández, Alejandro Artunduaga, Bayron Duarte, Diego Chávez, Óscar Castellanos, Carlos Henao y Jhon Vásquez.

Atlético Nacional (Copa Sudamericana, fase preliminar)

Altas: Milton Casco, Nicolás Rodríguez, Kevin Cataño, Eduard Bello y Cristian ‘Chicho’ Arango.

Milton Casco, Nicolás Rodríguez, Kevin Cataño, Eduard Bello y Cristian ‘Chicho’ Arango. Bajas: Kilian Toscano, Facundo Batista, Camilo Cándido, Joan Castro, Billy Arce, Luis Marquínez, Andy Batioja, Royer Caicedo, Andrés Salazar y Juan José Arias.

Boyacá Chicó

Altas: Ítalo Montaño, Juan Sebastián Palma, Jaime Díaz, Jeison Mena y Yesus Cabrera.

Ítalo Montaño, Juan Sebastián Palma, Jaime Díaz, Jeison Mena y Yesus Cabrera. Bajas: Flabio Torres (D.T.), Frank Lozano, Johan Bocanegra, Estéfano Arango, Jonathan Herrera, Frank Salas, Edgard Camargo, Michael Gómez, WIlmar Arango, Sebastián Colón, Kevin Londoño, Vladimir Hernández, Hasan Vergara y Juan Ojeda.

Cúcuta Deportivo

Altas: Ríchard Páez (D.T.), Federico Abadía, Sebastián Rodríguez, Léider Berdugo, Jhon Quiñones, Luifer Hernández, Víctor Mejía, Brayan Montaño, Frank Castañeda, Kevin Londoño y Joao Abonía.

Ríchard Páez (D.T.), Federico Abadía, Sebastián Rodríguez, Léider Berdugo, Jhon Quiñones, Luifer Hernández, Víctor Mejía, Brayan Montaño, Frank Castañeda, Kevin Londoño y Joao Abonía. Bajas: Nelson Flórez (D.T.), Ramiro Sánchez, Sergio Román, Óscar Zúñiga, Henry Plazas, Julián Anaya, Amaury Torralvo, Juan Pablo Díaz, Cristian Álvarez, Wílmar Cruz, Oswaldo Valencia, Michel Ramos, Andrés Carreño, Quevin Quesada, Matías Pisano, Bladimir Angulo y Alex Borja.

Deportes Tolima (Copa Libertadores, fase previa 2)

Altas: Alexis Henríquez (A.T.), Jan Carlos Angulo, Kelvin Flórez, Luis Sandoval, Edwar López, Élan Ricardo, Luis Marquínez, Daniel Pedrozo y Jáder Valencia.

Alexis Henríquez (A.T.), Jan Carlos Angulo, Kelvin Flórez, Luis Sandoval, Edwar López, Élan Ricardo, Luis Marquínez, Daniel Pedrozo y Jáder Valencia. Bajas: Léider Riascos, Jhon Quiñones, Marlon Torres, Kevin Pérez, Jeison Mena Cristopher Fiermarín, Jáder Quiñones, Samuel Velásquez, Bruno Larregui, Mauricio González y Yhormar Hurtado.

Deportivo Cali

Altas: Pedro Gallese, Juan Ignacio Dinenno, Fernando Álvarez, Ronaldo Pájaro, Joan Gómez, Emanuel Reynoso, Daniel Giraldo, Steven Rodríguez, Javier Mena y Kéimer Sandoval.

Pedro Gallese, Juan Ignacio Dinenno, Fernando Álvarez, Ronaldo Pájaro, Joan Gómez, Emanuel Reynoso, Daniel Giraldo, Steven Rodríguez, Javier Mena y Kéimer Sandoval. Bajas: Javier Reina, Rafael Bustamante, Fabián Castillo y Yeison Gordillo.

Deportivo Pasto

Altas: Jonathan Risueño (D.T.), Andrey Estupiñán, Matías Pisano, Wilson Morelo, Joider Micolta, Fáiner Torijano, Enrique Serje, Hárrinson Mancilla, Máyer Gil, Geovanni Banguera, Diego Chávez, Edwin Velasco, Jonathan Perlaza, Santiago Córdoba, Yéiler Góez y Iago Herrerin.

Jonathan Risueño (D.T.), Andrey Estupiñán, Matías Pisano, Wilson Morelo, Joider Micolta, Fáiner Torijano, Enrique Serje, Hárrinson Mancilla, Máyer Gil, Geovanni Banguera, Diego Chávez, Edwin Velasco, Jonathan Perlaza, Santiago Córdoba, Yéiler Góez y Iago Herrerin. Bajas: René Rosero (D.T.), Diego Martínez, Mauricio Castaño, Facundo Boné, Felipe Jaramillo, Víctor Cabezas, Saleth Puello, Juan Franco, Luis Caicedo, Juan Valencia, Kevin Rendón, Julián Quintero, David Camacho, Gonzalo Ritacco, Jéfferson Rivas, Diego Castillo, Brayan Sánchez y Yoshan Valois.

Deportivo Pereira

Altas: Arturo Reyes (D.T.), Danilo Ortiz, Fabio Delgado, Diego Mendoza, Ánderson Plata, Yimy Gómez y Tobías Bovone.

Arturo Reyes (D.T.), Danilo Ortiz, Fabio Delgado, Diego Mendoza, Ánderson Plata, Yimy Gómez y Tobías Bovone. Bajas: Carlos Darwin Quintero, Samy Merheg, José Moya, Yesus Cabrera, Kelvin Osorio, Adrián Estacio, Salvador Ichazo, Franklin Mosquera, Ómar Albornoz, Juan Sebastián Quintero, Jaime Díaz, Víctor Mejía, Juan David Ríos, Edwin Velasco y Javier Mena.

Fortaleza

Altas: Miguel Silva, Miguel Pernía, Franco Pulicastro, Sebastián Herrera, Richardson Rivas, Joan Cajares, David Ramírez, Sebastián Navarro, Teun Wilke y Andy Batioja.

Miguel Silva, Miguel Pernía, Franco Pulicastro, Sebastián Herrera, Richardson Rivas, Joan Cajares, David Ramírez, Sebastián Navarro, Teun Wilke y Andy Batioja. Bajas: Sebastián Valencia, Andrés Ricaurte, Emilio Gutiérrez, Ronaldo Pájaro, Kelvin Flórez, Emilio Aristizábal, Santiago Córdoba, Luis Escorcia, Cristian Mosquera, Kevin Salazar y Jordan García.

Independiente Medellín (Copa Libertadores, fase previa 2)

Altas: Yony González, Juan Manuel Viveros, Marlon Balanta, Salvador Ichazo, John Edwin Montaño, Dídier Moreno, Enzo Larrosa, Daniel Cataño, Hayen Palacios y Frank Fabra.

Yony González, Juan Manuel Viveros, Marlon Balanta, Salvador Ichazo, John Edwin Montaño, Dídier Moreno, Enzo Larrosa, Daniel Cataño, Hayen Palacios y Frank Fabra. Bajas: Washington Aguerre, Yéferson Rodallega, Ménder García, Fáiner Torijano, Jaime Alvarado, Juan David Arizala, Luis Sandoval, Brayan León y Jáder Valencia.

Internacional de Bogotá

El caso de este equipo es particular. Todos los jugadores se podrían considerar altas, pues se trata de un club totalmente nuevo que entra a ocupar la plaza de La Equidad. No obstante, solamente se indicarán los nuevos fichajes con respecto a la institución extinta.

Altas: Ricardo Valiño (D.T.), Larry Vásquez, Facundo Boné, Agustín Irazoque, Johan Caballero, Fabricio Sanguinetti, Kalazán Suárez, Hather Cuesta, Rubén Manjarrés, Emilio Gutiérrez, Wuílker Faríñez, Joan Castro y Dereck Moncada.

Jaguares

Altas: Diego Martínez, Mauricio Castaño, Carlos Henao, Wilfrido de la Rosa, Carlos Ordóñez, Santiago Cubides, Franklin Mosquera, Darwin López, Bladimir Ángulo, Fabián Mosquera, Cristian Álvarez, Johan Hinestroza, Yairo Moreno y Gustavo Florentín (D.T).

Diego Martínez, Mauricio Castaño, Carlos Henao, Wilfrido de la Rosa, Carlos Ordóñez, Santiago Cubides, Franklin Mosquera, Darwin López, Bladimir Ángulo, Fabián Mosquera, Cristian Álvarez, Johan Hinestroza, Yairo Moreno y Gustavo Florentín (D.T). Bajas: Alexis Márquez (D.T.), Jhon Figueroa, Víctor Brid, Guillermo Gómez, Ronaldo Lora, Andrés Escobar, Didier Pino, Juan Camilo Roa, Daniel Padilla, Damir Céter, José Andrade, Juan Sebastián Herrera, Jerson Berrío, Yimmer Salas y Boris Palacios.

Junior (Copa Libertadores, fase de grupos)

Altas: Jánnenson Sarmiento, Juan David Ríos, Jean Pestaña, Kevin Pérez, Luis Fernando Muriel y Cristian Barrios.

Jánnenson Sarmiento, Juan David Ríos, Jean Pestaña, Kevin Pérez, Luis Fernando Muriel y Cristian Barrios. Bajas: José Cuenú, Javier Báez, Didier Moreno, José Enamorado, Carlos Esparragoza, Steven Rodríguez y Jhon Fredy Salazar.

Llaneros

Altas: Juan José Ramírez, Jhonier Blanco, Kelvin Osorio, Edwin Laszo, Alejandro Morález, Léider Riascos, Jhon Vásquez, Jimmy Medranda, Dennys Quintero, Kevin Caicedo y Luis Marimón.

Juan José Ramírez, Jhonier Blanco, Kelvin Osorio, Edwin Laszo, Alejandro Morález, Léider Riascos, Jhon Vásquez, Jimmy Medranda, Dennys Quintero, Kevin Caicedo y Luis Marimón. Bajas: Ánderson Mojica, Bryan Urueña, Eli Mina, Kénner Valencia, Jan Carlos Angulo, Howell Mena, Julián Angulo, Yéiler Góez y Juan José Vásquez.

Millonarios (Copa Sudamericana, fase preliminar)

Altas: Fabián Bustos (D.T.), Carlos Darwin Quintero, Mateo García, Sebastián Valencia, Julián Angulo, Rodrigo Ureña, Radamel Falcao García, Rodrigo Contreras y Edgar Elizalde.

Fabián Bustos (D.T.), Carlos Darwin Quintero, Mateo García, Sebastián Valencia, Julián Angulo, Rodrigo Ureña, Radamel Falcao García, Rodrigo Contreras y Edgar Elizalde. Bajas: Hernán Torres (D.T.), Néiser Villarreal, Bruno Savio, Ramiro Brochero, Cristian Cañozales, Juan José Ramírez, Juan Pablo Vargas, Iván Arboleda, Helibelton Palacios, Juan Esteban Carvajal, Nicolás Arévalo, Edwin Mosquera, Luis Marimón, Jhoan Hernández, Sánder Navarro y Brayan Cuero.

Once Caldas

Altas: Jaime Alvarado, Yéferson Rodallega, Andrés Felipe Roa, Jáder Quiñones y Juan Pablo Patiño.

Jaime Alvarado, Yéferson Rodallega, Andrés Felipe Roa, Jáder Quiñones y Juan Pablo Patiño. Bajas: Jerson Malagón, Santiago Cubides, Santiago Mera, Juan Camilo García, Juan Carlos Díaz, Mateo García, Alejandro García, Luis Palacios, Andrés Ibargüen y Stalin Valencia.

Santa Fe (Copa Libertadores, fase de grupos)

Altas: Pablo Repetto (D.T.), Franco Fagúndez, Kilian Toscano, Helibelton Palacios, Luis Palacios, Nahuel Bustos, Edwin Mosquera, Juan Sebastián Quintero, Mateo Puerta y Maximiliano Lovera.

Pablo Repetto (D.T.), Franco Fagúndez, Kilian Toscano, Helibelton Palacios, Luis Palacios, Nahuel Bustos, Edwin Mosquera, Juan Sebastián Quintero, Mateo Puerta y Maximiliano Lovera. Bajas: Francisco López (D.T.), Harold Santiago Mosquera, Ángelo Rodríguez, Yairo Moreno, Edwar López, Elvis Perlaza, Marcelo Meli, Joaquín Sosa, David Ramírez y Jorge Ramos.

¿Cuándo comienza y acaba el periodo de transferencias en 2026?

Concretamente, el plazo en el que los equipos pueden inscribir a sus jugadores en Colombia arrancó el 22 de diciembre de 2025 y se extiende hasta el 6 de marzo de 2026. Este tema tiene varias particularidades que hay que tener en cuenta, pues cada Federación del país es libre de manejar los tiempos que considere. Por ello, Claro Sports ha preparado un artículo que explica más a fondo lo referente a las fechas.

¿Cuándo inicia y termina la Liga BetPlay Dimayor 2026-I?

El campeonato arrancó el viernes 16 de enero. La idea de Dimayor es que el campeón se conozca, a más tardar, el 5 de junio. Esta será la edición número 102 del campeonato de primera división del fútbol colombiano.

¿Qué cambios están confirmados para la Liga BetPlay Dimayor 2026-I?

Como 2026 es un año de Mundial, los tiempos para el desarrollo de la competencia se reducen considerablemente. Por ahora, las únicas modificaciones confirmadas en cuanto al formato del campeonato son dos. Una, que la primera fase tendrá de 19 jornadas, eliminando la habitual fecha de derbis. La otra es que no habrá cuadrangulares como instancia semifinal, sino que se desarrollarán cuartos de final, semifinales y finales con partidos de ida y vuelta. Además, hubo varias modificaciones en el reglamento, las cuales se detallan en un artículo de Claro Sports.

¿Qué equipos van a competencias continentales en 2026?

En total, son ocho representantes los que irán a distintos certámenes y desde fases diferentes. A continuación, su denominación, según lo sucedido al término de los campeonatos locales en Colombia:

Copa Libertadores

Colombia 1: Santa Fe (fase de grupos).

Santa Fe (fase de grupos). Colombia 2: Junior (fase de grupos).

Junior (fase de grupos). Colombia 3: Deportes Tolima (fase previa 2).

Deportes Tolima (fase previa 2). Colombia 4: Independiente Medellín (fase previa 2).

Copa Sudamericana

Colombia 1: Atlético Nacional (fase preliminar).

Atlético Nacional (fase preliminar). Colombia 2: América de Cali (fase preliminar).

América de Cali (fase preliminar). Colombia 3: Atlético Bucaramanga (fase preliminar).

Atlético Bucaramanga (fase preliminar). Colombia 4: Millonarios (fase preliminar).

