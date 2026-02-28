Uriel Antuna no se da por vencido y sueña con el Mundial 2026

El jugador de Pumas habla sobre su deseo de ir al Mundial 2026, su momento físico y cómo enfrentó las críticas.

Uriel Antuna sueña con volver con la selección mexicana | Imago 7

Uriel Antuna volvió a hablar sobre su presente y, sobre todo, sobre su deseo de estar en el Mundial 2026. El atacante de Pumas reconoció que atraviesa una etapa distinta en su carrera, marcada por críticas y por la ausencia en las últimas convocatorias de la selección mexicana, pero dejó claro que no pierde la fe en regresar al combinado nacional.

En entrevista con TUDN, el futbolista mexicano aseguró que su meta sigue intacta y que mantiene la esperanza de aparecer en la lista final rumbo al Mundial.

“Mira, hasta que no dé la lista final, yo no pierdo las esperanzas”, afirmó. Explicó que se considera “un hombre de fe” y que cree “en que las cosas se pueden dar en cualquier momento”, especialmente porque hoy se encuentra “en un club donde me quieren” y donde ha tenido mayor participación.

Antuna insistió en que, mientras no se publique la convocatoria definitiva, mantiene abierta la puerta. “Al final de cuentas, hasta que no esté en la lista, no se hace nada”, señaló, convencido de que cualquier escenario puede cambiar. Para él, el Mundial 2026 no es una ilusión descartada, sino una meta que sigue presente.

Sobre el periodo en el que su rendimiento bajó y las críticas se multiplicaron, el jugador admitió que fue una etapa compleja. “Fue de mucho crecimiento, paciencia, frustración, de mucho dolor y lágrimas. Pero decidí refugiarme en Dios, en mi familia, en mis seres queridos y seguir creciendo, seguir para adelante. Nunca me he rendido en absolutamente nada”.

También reconoció que asumió sus fallas y que entendió que todos pueden equivocarse. “Como todo ser humano, todos tenemos errores, nadie en esta vida es perfecto”, dijo, al tiempo que explicó que aprendió a manejar esa situación y a formar carácter frente a la presión.

En cuanto a su estado físico, Antuna aseguró que atraviesa una etapa sólida. “Todo tiene su tiempo, así que yo nunca he dejado de trabajar”, comentó, recordando que se entrena con la misma intensidad que cuando fue campeón goleador y durante su etapa en Tigres. Incluso fue más allá al afirmar: “Estoy en mi mayor, en mi mejor forma física hoy en día”.

El atacante cerró su reflexión con una idea clara: el fútbol tiene una duración limitada y eso lo hizo enfocarse en su entorno y en su profesión. Con el Mundial 2026 en el horizonte, Antuna no se da por vencido y espera que su nombre pueda aparecer cuando se anuncie la lista definitiva.

