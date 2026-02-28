Oficial: Tomás Ángel es nuevo jugador de América de Cali

El delantero estuvo cerca de dos años en el fútbol de Estados Unidos y regresa al fútbol colombiano con la ilusión de un nuevo impulso.

Tomás Ángel, presentado en América de Cali. – @AmericadeCali.

Desde hace varias semanas, desde América de Cali se venía aceptando su intención de sumar otro delantero para este semestre. Aprovechando que el mercado de fichajes sigue abierto, el cuadro vallecaucano ha presentado de manera oficial este viernes a Tomás Ángel. Ciertamente, no estaba dentro del radar.

El atacante es hijo del exfutbolista Juan Pablo Ángel y cuenta con nacionalidades colombiana e inglesa, esta última debido a que nació en Birmingham cuando su padre actuaba para el Aston Villa. No obstante, su proceso formativo en el fútbol se dio con Atlético Nacional, club con el que debutó en el profesionalismo.

Sus goles valieron el interés de Los Ángeles FC de la MLS de Estados Unidos para ficharlo en 2024, pero fue prontamente cedido a Phoenix Rising, club que compite en la USL de segunda división. La experiencia más reciente del delantero también fue en el país norteamericano, actuando para San Diego.

“Ahora, Ángel se suma al equipo Escarlata para reforzar la zona ofensiva y ponerse a disposición del director técnico David González, con el objetivo de aportar su capacidad goleadora y asumir los desafíos de la temporada 2026“, escribió el club en su comunicado.

🪽 ¡Tomás Ángel es nuevo refuerzo de América de Cali! Nuestra zona ofensiva se potencia con el talento y carácter del delantero colombiano. ⚽🔥 pic.twitter.com/kxmqSjBrSj — América de Cali (@AmericadeCali) February 28, 2026

Uno de los nombres que más venía tomando fuerza en los últimos días como opción para ocupar esa plaza era el de Michael Rangel. El atacante se encuentra libre y manifestó públicamente que su deseo era jugar con el Escarlata, pero las conversaciones quedaron estancadas esperando una respuesta por parte de América.

Tras siete partidos jugados en la Liga BetPlay Dimayor 2026-I, los Diablos Rojos han tenido un arranque bueno para ocupar la cuarta posición del campeonato y tiene un juego pendiente con respecto a varios equipos que también están en la parte alta. Casi llegando a la mitad de la primera fase del la liga, el equipo tiene grandes posibilidades de clasificar a los cuartos de final.

No obstante, uno los objetivos principales está por jugarse en el ámbito internacional. América se prepara para enfrentar a Atlético Bucaramanga en la fase preliminar de la Copa Sudamericana el próximo jueves. Es una serie que se juega a partido único y la suerte del sorteo indicó que la plaza sería Cali para ese duelo trascendental.

