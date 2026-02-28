Santos rescata el empate ante Querétaro en un duelo ríspido en La Corregidora

Los Laguneros se mantienen en el fondo de la tabla general, ya que siguen sin poder ganar en la competencia

Santos Laguna rescató el empate 2-2 frente a Querétaro en el Estadio La Corregidora, en duelo correspondiente a la jornada 8 del Clausura 2026 de la Liga MX. El conjunto lagunero igualó el marcador en dos ocasiones y sostuvo el resultado en un cierre con expulsión y revisión del VAR.

El partido inició con llegadas de ambos equipos y el marcador se abrió al minuto 13, cuando Mateo Coronel definió dentro del área para el 1-0. Santos respondió tras una revisión en el VAR que derivó en penalti por falta de Lucas Abascia. Al 23’, Lucas Di Yorio convirtió desde los once pasos para el 1-1.

Querétaro volvió a tomar ventaja al 30’, luego de un penalti cometido por Kevin Picón sobre Mateo Coronel. Santiago Homenchenko ejecutó el cobro y marcó el 2-1. Santos mantuvo la presión y encontró el empate antes del descanso, al 45+6’, con un remate de Carlos Gruezo tras una falta enviada al área.

El segundo tiempo registró faltas, tarjetas y cambios en ambos equipos. Hubo conatos de bronca al final de la primera parte y también en el complemento, después de un empujón sobre Luca Vuoso, hijo de Matías Vuoso. El árbitro mostró varias amonestaciones y detuvo el juego por lesiones.

En los minutos finales, Querétaro generó opciones a balón parado, mientras Santos buscó espacios al contragolpe. Al 89’, Carlos Gruezo fue expulsado por un pisotón sobre un rival, aunque el VAR revisó la acción antes de confirmar la decisión. Con ocho minutos de compensación y remates en el área, el marcador no se movió y el encuentro terminó 2-2 en La Corregidora.

