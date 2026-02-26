¡Inversionista! Cristiano Ronaldo adquiere el 25% del Almería

El portugués compró el 25% del club andaluz de la Segunda División, y se convierte en socio estratégico del proyecto saudí que busca el ascenso

El crack entra de lleno en la propiedad del fútbol | Reuters

Cristiano Ronaldo dio un paso fuerte fuera de la cancha: adquirió el 25% de las acciones de la UD Almería, club que compite en la Segunda División de España (LaLiga Hypermotion). El anuncio se hizo público este jueves 26 de febrero de 2026, con una operación que coloca al portugués como socio minoritario en un proyecto que busca volver a Primera.

La inversión se ejecutó a través de CR7 Sports Investments, descrita como filial de CR7 S.A., el vehículo con el que el atacante estructura parte de su crecimiento empresarial en el deporte. El Almería enmarcó la llegada de Ronaldo dentro del consorcio propietario liderado por SMC Group, encabezado por el presidente Mohamed Al Khereiji.

Comunicado oficial:



Cristiano Ronaldo invierte en la UD Almería como parte del consorcio propietario del club liderado por SMC Group pic.twitter.com/0hGGWguEc0 — UD Almería (@U_D_Almeria) February 26, 2026

Desde el club, Al Khereiji celebró el aterrizaje del exjugador del Real Madrid con una idea clara: sumar un nombre con pasado en el fútbol español y que puede potenciar el proyecto. En el comunicado oficial, el presidente remarcó que Cristiano “conoce muy bien el fútbol español” y que entiende lo que se construye “tanto en el equipo como en la cantera”.

Ronaldo, por su parte, explicó el motivo de fondo: quiere influir en el fútbol más allá de jugarlo. En palabras difundidas por el Almería, el portugués sostuvo que su ambición es “contribuir al fútbol más allá del terreno de juego” y que ve en la UD Almería “una base sólida” y “potencial de crecimiento”, con intención de trabajar con la directiva en la siguiente etapa del club.

El movimiento llega en un momento deportivo sensible para los indálicos: Almería ocupa la tercera posición y se mantiene muy cerca de los puestos de ascenso. El equipo está a dos puntos del líder Racing de Santander, por lo que la recta final del torneo aparece como una ventana real para regresar a LaLiga.

En el contexto corporativo, la operación también refuerza una etapa reciente de cambios en la propiedad. El club está bajo control saudí desde hace más de seis años y Al Khereiji asumió como dueño y presidente en el verano de 2025, tras comprar la institución a Turki Al Alsheikh.

Más allá del porcentaje, la lectura del mercado apunta a un impulso de marca y estructura. El proyecto saudí viene acompañado de planes de remodelación del estadio y la construcción de una ciudad deportiva para el primer equipo y fuerzas básicas, en una apuesta que coloca a la cantera como pieza central. Con Ronaldo dentro, la expectativa natural es que el club gane alcance global, socios comerciales y visibilidad en un momento donde compite por el ascenso.

Un punto clave es lo que no se ha dicho: no se revelaron los términos financieros y no trascendieron cifras de la compra, lo que mantiene la operación en el terreno estratégico más que en el del monto. Aun así, el propio ecosistema de Ronaldo lo perfila como un paso de largo plazo: CR7 Sports Investments funcionaría como plataforma para evaluar y ejecutar oportunidades en el deporte profesional, según se menciona en el propio comunicado

El cierre deja un mensaje directo para la afición: Almería no solo pelea el ascenso; también refuerza su músculo institucional con un accionista que entiende LaLiga y domina el mercado global. En los últimos meses ya existían rumores sobre un desembarco inversor de Ronaldo en España, pero el giro final fue concreto: 25% del Almería, presencia formal en el consejo de un proyecto saudí y una nueva jugada del portugués para mantenerse dentro del fútbol cuando su carrera entre a la recta final.

