La autocrítica más dura de Mario Acevedo: lo que falló Municipal en el Clásico 336

Mario Acevedo dejó una autocrítica que expone el verdadero problema de Municipal.

Municipal cayó ante Comunicaciones en el Clásico 336 | @Rojos_Municipal

El Clásico 336 dejó heridas abiertas en Municipal y su entrenador, Mario Acevedo, no esquivó la autocrítica tras la caída 1-0 frente a Comunicaciones. Más allá del resultado, el técnico escarlata fue claro al señalar que su equipo no estuvo a la altura en los momentos determinantes y que la diferencia pasó por la contundencia.

Acevedo reconoció que el partido fue cerrado, con escasas oportunidades claras, pero dejó claro que la diferencia estuvo en la eficacia. “Si nosotros no completamos las que tuvimos, ahí está el resultado”, afirmó. Para el estratega, el problema no fue la generación de juego, sino la falta de contundencia en el área rival, un detalle que en este tipo de encuentros termina siendo decisivo.

El entrenador también fue crítico con el desempeño del equipo en la primera mitad. “Nos faltó intensidad en la primera mitad para buscar agredir al rival”, expresó. Aunque Municipal tuvo posesión y control en varios tramos, el dominio no se tradujo en peligro real. “Tuvimos un dominio estéril. No fuimos agresivos y nos faltó intensidad para buscar dañar al equipo rival”, sentenció, dejando una frase que resume su molestia.

Para el complemento, Acevedo intentó cambiar la dinámica con variantes tácticas y aseguró que el equipo mostró otra cara. “En el segundo tiempo, con algunas variantes y replanteando, fuimos más agresivos, más intensos. Intentamos buscar el arco rival, tuvimos algunas situaciones”, explicó. Sin embargo, volvió a remarcar el mismo punto: “Nos faltó ser contundentes”. La mejora en actitud no alcanzó para revertir el marcador.

El técnico no escondió el impacto emocional de la derrota. “No nos gusta perder, menos un Clásico. Sabemos lo que significa este partido”, comentó, consciente de la carga simbólica que tiene este enfrentamiento para la afición escarlata. Además, lamentó que el equipo no pudiera sostener el liderato tras una jornada que parecía clave en la lucha por la cima.

Finalmente, Acevedo pidió calma y enfocarse en el trabajo. “El campeonato todavía tiene mucho recorrido. Cada jornada nos deja puntos de mejora. Hoy nos faltó ser más certeros y debemos enfocarnos en corregir lo que fallamos”, concluyó. El mensaje es claro: la autocrítica está hecha, pero ahora Municipal deberá transformar esas palabras en respuestas dentro del campo si quiere mantenerse como candidato al título.

