Monterrey vs Cruz Azul en vivo: horario, alineaciones y dónde ver la jornada 8 de Liga MX 2026

El Monterrey vs Cruz Azul en vivo es uno de los partidos más esperados de la jornada 8 del Clausura 2026 de la Liga MX. Este encuentro se disputará el sábado 28 de febrero de 2026 en el Gigante de Acero, con horario de inicio a las 19:05 horas tiempo del centro de México. Cruz Azul llega en gran forma como sublíder de la tabla con un rendimiento sólido, incluyendo victorias clave como la reciente sobre Chivas, mientras que Monterrey ocupa el noveno lugar con 10 puntos y busca aprovechar la localía para romper una racha negativa ante este rival. Con La Máquina mostrando superioridad en los duelos recientes y una defensa fuerte, este choque podría ser decisivo para ambos en sus aspiraciones de Liguilla.

¿Quién transmite en vivo el Monterrey vs Cruz Azul y dónde ver el partido de este 28 de febrero de 2026?

Los aficionados podrán disfrutar del Monterrey vs Cruz Azul a través de varias plataformas en México. En televisión abierta destaca Canal 5, mientras que en opciones de paga y streaming estarán disponibles TUDN y ViX Premium. En Estados Unidos, las señales de TUDN y Univision son las principales. Esta variedad asegura que el partido sea accesible en vivo desde móviles, computadoras o smart TVs, con todos los detalles del Gigante de Acero en tiempo real.

Alineaciones probables del Monterrey vs Cruz Azul para la jornada 8 del Clausura 2026

Monterrey enfrenta este duelo con la necesidad de ajustar su esquema para recuperar confianza en casa, tras una campaña irregular con derrotas que han generado presión interna. Domènec Torrent podría optar por mayor solidez defensiva y apostar por la creatividad de sus mediocampistas para generar peligro, aunque persisten dudas por inconsistencias recientes. Cruz Azul, dirigido por Nicolás Larcamón, llega con momentum positivo y un planteamiento equilibrado que prioriza transiciones rápidas y control del mediocampo. Por el lado regio, Anthony Martial no estará disponible por lesión, muientras que los capitalinos asumen las bajas de larga duración de Kevin Mier y Jesús Orozco Chiquete.

Monterrey : Cárdenas; Reyes, Guzmán, Aceves, Chávez; Ambriz, Torres; Fimbres, Canales, Orellano; Durdevic.

Cruz Azul: Gudiño; Ditta, Lira, Piovi; Rodarte, Palavecino, Márquez, Rotondi; Rodríguez, Paradela; Fernández.

Liga MX: antecedentes y últimos resultados del Monterrey vs Cruz Azul

El historial entre Monterrey y Cruz Azul favorece ligeramente a La Máquina en el balance total. En los últimos años, Cruz Azul ha dominado claramente, sin perder en 6 de los últimos 8 partidos directos. Esta racha incluye triunfos contundentes como visitante en el Gigante de Acero, donde La Máquina ha sido especialmente efectiva, lo que aumenta la presión sobre Monterrey para romper la tendencia en su propio estadio.

A continuación, una tabla con los últimos resultados directos clave (basados en encuentros recientes de Liga MX):

25/10/2025: Cruz Azul 2-0 Monterrey

08/03/2025: Cruz Azul 1-1 Monterrey

13/07/2024: Monterrey 0-4 Cruz Azul

19/05/2024: Cruz Azul 1-2 Monterrey

16/05/2024: Monterrey 0-1 Cruz Azul

Estos antecedentes reflejan partidos de alta intensidad, con Cruz Azul imponiéndose en varios duelos clave y marcando consistentemente. El encuentro de la jornada 8 podría continuar esta dinámica, con La Máquina buscando extender su dominio y Rayados apostando por la garra local para revertir el panorama y sumar puntos vitales en el Clausura 2026. Los seguidores esperan un espectáculo cargado de emociones y goles en Nuevo León.

