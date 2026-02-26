Agenda deportiva del 26 de febrero al 1 de marzo: UFC México, Abierto Mexicano de Tenis, fútbol y más
No te pierdas los eventos deportivos más destacados del fin de semana: fútbol, tenis, MMA, básquetbol, lucha libre y más
El último fin de semana de febrero llega cargado de actividad en materia deportiva. A partir de este jueves 26 y hasta el domingo 1 de marzo, el deporte acapara las portadas con eventos destacados como UFC México 2026 con Brandon Moreno; las rondas finales del Abierto Mexicano de Tenis; la definición de los Playoffs en la UEFA Europa y Conference League, los sorteos de los octavos de final en los mismos torneos; y mucha emoción en el fútbol nacional e internacional.
En Claro Sports te llevaremos los mejores partidos de la UEFA, un nuevo ‘jueves de chiricuazos’ con la TNA y fútbol de Guatemala, así como el golf de la TGL 2026. A continuación te dejamos la agenda completa, horarios y canales de transmisión.
Horarios y dónde ver en vivo todos los partidos, juegos y encuentros destacados
Jueves 26 de febrero
El 26 de febrero destaca la definición de las series de Playoffs tanto en la Europa como en la Conference League. Además se disputan los cuartos de final del Abierto Mexicano de Tenis, así como un jueves más de ‘chiricuazos’ a través de la multiplataforma de Claro Sports.
- 11:45 | Fútbol | Europa League | Estrella Roja vs LOSC Lille (1-0) | Playoffs vuelta | ESPN 4 y Disney+
- 11:45 | Fútbol | Europa League | Ferencváros vs Ludogorets (1-2) | Playoffs vuelta | Transmisión para Centroamérica en Claro Sports
- 11:45 | Fútbol | Europa League | Stuttgart vs Celtic (4-1) | Playoffs vuelta | ESPN 2 y Disney+ | Transmisión para Centroamérica en Claro Sports
- 11:45 | Fútbol | Europa League | Viktoria Plzen vs Panthinaikos (2-2) | Playoffs vuelta | Sin transmisión en México
- 11:45 | Fútbol | Conference League | Celje vs Drita (3-2) | Playoffs vuelta | Transmisión para Centroamérica en Claro Sports
- 11:45 | Fútbol | Conference League | Samsunspor vs Shkendija (1-0) | Playoffs vuelta | Disney+
- 11:45 | Fútbol | Conference League | Fiorentina vs Jagiellonia Białystok (3-0) | Playoffs vuelta | Disney+
- 11:45 | Fútbol | Conference League | Rijeka vs Omonia (1-0) | 11:45 horas | Playoffs vuelta | Transmisión para Centroamérica en Claro Sports
- 14:00 | Fútbol | Europa League | Genk vs GNK Dinamo (3-1) | Playoffs vuelta | Transmisión para Centroamérica en Claro Sports
- 14:00 | Fútbol | Europa League | Celta de Vigo vs PAOK (2-1) | Playoffs vuelta | Disney+ | Transmisión para Centroamérica en Claro Sports
- 14:00 | Fútbol | Europa League | Bologna vs Brann (1-0) | Playoffs vuelta | Sin transmisión en México
- 14:00 | Fútbol | Europa League | Nottingham Forest vs Fenerbahce (3-0) | Playoffs vuelta | ESPN 2 y Disney+
- 14:00 | Fútbol | Conference League | Lausanne Sport vs Sigma Olomouc (1-1) | Playoffs vuelta | Sin transmisión en México
- 14:00 | Fútbol | Conference League | Crystal Palace vs Zrinjski (1-1) | Playoffs vuelta | Disney+ | Transmisión para Centroamérica en Claro Sports
- 14:00 | Fútbol | Conference League | AZ vs Noah (0-1) | Playoffs vuelta | ESPN 4
- 14:00 | Fútbol | Conference League | Lech Poznan vs KuPs (2-0) | Playoffs vuelta | Transmisión para Centroamérica en Claro Sports
- 18:00 | Fútbol | Concacaf Champions Cup | Philadelphia Union vs Defence Force (5-0) | Primera Ronda vuelta | FOX
- 18:00 | Tenis | Cuartos de final Abierto Mexicano de Tenis | ESPN y Disney+
- 18:00 | Básquetbol | NBA | Miami Heat vs Philadelphia 76ers | NBA League Pass
- 18:00 | Básquetbol | NBA | Charlotte Hornets vs Indiana Pacers | NBA League Pass
- 18:30 | Básquetbol | NBA | Washington Wizards vs Atlanta Hawks | NBA League Pass
- 18:30 | Básquetbol | NBA | Houston Rockets vs Orlando Magic | NBA League Pass
- 18:30 | Básquetbol | NBA | San Antonio Spurs vs Brooklyn Nets | NBA League Pass
- 19:00 | Básquetbol | NBA | Portland Trail Blazers vs Chicago Bulls | NBA League Pass
- 19:30 | Básquetbol | NBA | Sacramento Kings vs Dallas Mavericks | NBA League Pass
- 20:00 | Lucha Libre | TNA Wrestling Impact | Claro Sports
- 20:00 | Básquetbol | NBA | Los Angeles Lakers vs Phoenix Suns | NBA League Pass
- 20:00 | Básquetbol | NBA | New Orleans Pelicans vs Utah Jazz | NBA League Pass
- 21:00 | Básquetbol | NBA | Minnesota Timberwolves vs Los Angeles Clippers | NBA League Pass
Viernes 27 de febrero
Un día más tarde, el 27 de febrero, se llevará a cabo el sorteo de los octavos de final tanto en la Europa como en la Conference League, mismo que podrás seguir en Claro Sports. Además arranca la actividad del fútbol internacional en Alemania, Italia, Francia, España e Inglaterra. En México inicia la fecha 8 del torneo Clausura 2026 en la Liga MX.
- 06:00 | Fútbol | Europa League | Sorteo octavos de final | Claro Sports
- 07:00 | Fútbol | Conference League | Sorteo octavos de final | Claro Sports
- 13:30 | Fútbol | Bundesliga | Augsburgo vs Colonia | Jornada 24 | Sky Sports
- 13:45 | Fútbol | Serie A | Parma vs Cagliari | Jornada 27 | ESPN y Disney+
- 13:45 | Fútbol | Ligue 1 | Estrasburgo vs Lens | Jornada 24 | FOX One
- 14:00 | Fútbol | LaLiga | Levante vs Alavés | Jornada 26 | Sky Sports
- 14:00 | Fútbol | Premier League | Wolves vs Aston Villa | Jornada 28 | HBO Max
- 17:00 | Fútbol | Expansión MX | Alebrijes vs Dorados | Jornada 8 | Clausura 2026 | ESPN
- 18:00 | Básquetbol | NBA | Cleveland Cavaliers vs Detroit Pistons | NBA League Pass
- 18:00 | Tenis | Abierto Mexicano de Tenis | Semifinales | ESPN y Disney+
- 18:30 | Básquetbol | NBA | Brooklyn Nets vs Boston Celtics | NBA League Pass
- 19:00 | Básquetbol | NBA | New York Knicks vs Milwaukee Bucks | NBA League Pass
- 19:00 | Fútbol | Liga MX | Querétaro vs Santos | Jornada 8 | Clausura 2026 | FOX One
- 19:00 | Fútbol | Liga MX | Mazatlán vs Pachuca | Jornada 8 | Clausura 2026 | Azteca Deportes, FOX y FOX One
- 19:00 | Fútbol | Expansión MX | Mineros vs Venados | Jornada 8 | Clausura 2026 | AyM Sports
- 19:00 | Fútbol | Expansión MX | Correcaminos vs Tapatío | Jornada 8 | Clausura 2026 | ESPN
- 19:30 | Básquetbol | NBA | Memphis Grizzlies vs Dallas Mavericks | NBA League Pass
- 20:00 | Sóftbol | LMS | Naranjeros de Hermosillo vs Sultanes femenil | Claro Sports
- 20:30 | Básquetbol | NBA | Denver Nuggets vs Oklahoma City Thunder | NBA League Pass
- 21:00 | Fútbol | Liga MX | FC Juárez vs Atlas | Jornada 8 | Clausura 2026 | Azteca Deportes, FOX y FOX One
- 21:06 | Fútbol | Liga MX | Tijuana vs Pumas | Jornada 8 | Clausura 2026 | FOX One
Sábado 28 de febrero
El fin de semana tendrá gran actividad deportiva, destacando un nuevo evento de la UFC en México con la pelea Brandon Moreno vs Lone’er Kavanagh acaparando los reflectores; en tenis se disputará la final del Abierto Mexicano de Tenis. En Liga MX destacan duelos por la parte alta de la tabla: Toluca vs Chivas el más atractivo.
- 06:30 | Fútbol | Premier League | Bournemouth vs Sunderland | Jornada 28 | HBO Max
- 07:00 | Fútbol | LaLiga | Rayo Vallecano vs Athletic | Jornada 26 | Sky Sports
- 08:00 | Fútbol | Serie A | Como 1907 vs Lecce | Jornada 27 | ESPN y Disney+
- 08:30 | Fútbol | Bundesliga | Bayer Leverkusen vs Mainz 05 | Jornada 24 | Sky Sports
- 08:30 | Fútbol | Bundesliga | Borussia Monchengladbach vs Union Berlin | Jornada 24 | Sky Sports
- 08:30 | Fútbol | Bundesliga | Werder Bremen vs FC Heidenheim 1846 | Jornada 24 | Sky Sports
- 08:30 | Fútbol | Bundesliga | Hoffenheim vs St. Pauli | Jornada 24 | Sky Sports
- 09:00 | Fútbol | Primera División de Chipre | AEL Limassol vs APOEL FC | Claro Sports
- 09:00 | Fútbol | Premier League | Newcastle vs Everton | Jornada 28 | FOX
- 09:00 | Fútbol | Premier League | Liverpool vs West Ham | Jornada 28 | FOX
- 09:00 | Fútbol | Premier League | Burnley vs Brentford | Jornada 28 | HBO Max
- 09:15 | Fútbol | LaLiga | Barcelona vs Villarreal | Jornada 26 | Sky Sports
- 10:00 | Fútbol | Ligue 1 | Rennes vs Toulouse | Jornada 24 | FOX One
- 11:00 | Fútbol | Serie A | Verona vs Napoli | Jornada 27 | ESPN y Disney+
- 11:30 | Fútbol | Bundesliga | Borussia Dortmund vs Bayern Munich | Jornada 24 | Sky Sports | Sky Sports
- 11:30 | Fútbol | Premier League | Leeds vs Manchester City | Jornada 28 | HBO Max
- 11:30 | Fútbol | LaLiga | Mallorca vs Real Sociedad | Jornada 26 | Sky Sports
- 12:00 | Fútbol | Ligue 1 | Monaco vs Angers | Jornada 24 | FOX One
- 12:00 | Básquetbol | NBA | Portland Trail Blazers vs Charlotte Hornets | NBA League Pass
- 13:30 | Fútbol | MLS | Chicago Fire vs Montreal Impact | Jornada 2 | Apple TV
- 13:30 | Fútbol | MLS | New York Red Bulls vs New England Revolution | Jornada 2 | Apple TV
- 13:45 | Fútbol | Serie A | Inter vs Genoa | Jornada 27 | ESPN y Disney+
- 14:00 | Fútbol | LaLiga | Real Oviedo vs Atlético de Madrid | Jornada 26 | Sky Sports
- 14:05 | Fútbol | Ligue 1 | Le Havre vs PSG | Jornada 24 | FOX One
- 14:30 | Básquetbol | NBA | Houston Rockets vs Miami Heat | NBA League Pass
- 15:30 | Fútbol | MLS | Colorado Rapids vs Portland Timbers | Jornada 2 | Apple TV
- 15:30 | Fútbol | MLS | Minnesota United vs FC Cincinnati | Jornada 2 | Apple TV
- 15:30 | Fútbol | Liga Nacional de Guatemala | Guastatoya vs Comunicaciones | Claro Sports
- 16:00 | MMA | UFC México 2026: Brandon Moreno vs Lone’er Kavanagh | Paramount Plus
- 17:00 | Fútbol | Liga MX | Toluca vs Chivas | Jornada 8 | Clausura 2026 | Azteca Deportes, FOX y FOX One
- 17:00 | Fútbol | Liga MX | San Luis vs Puebla | Jornada 8 | Clausura 2026 | ESPN, Disney+ y ViX
- 18:00 | Básquetbol | NBA | Toronto Raptors vs Washington Wizards | NBA League Pass
- 18:30 | Fútbol | MLS | Real Salt Lake vs Seattle Sounders | Jornada 2 | Apple TV
- 18:30 | Fútbol | MLS | San Jose Earthquakes vs Atlanta United | Jornada 2 | Apple TV
- 19:00 | Fútbol | Expansión MX | Club Atlético Morelia vs Atlético La Paz | Jornada 8 | Clausura 2026 | AyM Sports
- 19:00 | Fútbol | Expansión MX | Cancún vs Jaiba Brava | Jornada 8 | Clausura 2026 | AyM Sports
- 19:05 | Fútbol | Liga MX | Monterrey vs Cruz Azul | Jornada 8 | Clausura 2026 | Canal 5, TUDN, ViX
- 19:06 | Fútbol | Liga MX | León vs Necaxa | Jornada 8 | Clausura 2026 | FOX One
- 19:30 | Tenis | Final Abierto Mexicano de Tenis | ESPN y Disney+
- 19:30 | Fútbol | Liga Nacional de Guatemala | Malacateco vs Antigua GFC | Claro Sports
- 19:30 | Fútbol | MLS | Sporting Kansas City vs Columbus Crew | Jornada 2 | Apple TV
- 19:30 | Fútbol | MLS | FC Dallas vs Nashville SC | Jornada 2 | Apple TV
- 19:30 | Fútbol | MLS | Houston Dynamo vs LAFC | Jornada 2 | Apple TV
- 19:30 | Básquetbol | NBA | Los Angeles Lakers vs Golden State Warriors | NBA League Pass
- 20:30 | Básquetbol | NBA | New Orleans Pelicans vs Utah Jazz | NBA League Pass
- 20:30 | Fútbol | MLS | Vancouver Whitecaps vs Toronto FC | Jornada 2 | Apple TV
- 21:00 | Equitación | FEI HL Western European League Gothenburg, Suecia | Claro Sports
- 21:10 | Fútbol | Liga MX | América vs Tigres | Jornada 8 | Clausura 2026 | Canal 5, TUDN, ViX
- 21:30 | Fútbol | MLS | LA Galaxy vs Charlotte FC | Jornada 2 | Apple TV
Domingo 1 de marzo
Finalmente el domingo nos traerá choques de impacto a nivel internacional. Por si fuera poco, actividad en el fútbol de Guatemala. Fuera del balompié, duelos imperdibles en la NBA y acción en el golf, en vivo por Claro Sports.
- 05:30 | Fútbol | Serie A | Cremonese vs Milan | Jornada 27 | ESPN y Disney+
- 07:00 | Fútbol | LaLiga | Elche vs Espanyol | Jornada 26 | Sky Sports
- 08:00 | Fútbol | Ligue 1 | Paris FC vs Niza | Jornada 24 | FOX
- 08:00 | Fútbol | Serie A | Sassuolo vs Atalanta | Jornada 27 | ESPN y Disney+
- 08:00 | Fútbol | Premier League | Manchester United vs Crystal Palace | Jornada 28 | HBO Max
- 08:00 | Fútbol | Premier League | Brighton vs Nottingham Forest | Jornada 28 | FOX
- 08:00 | Fútbol | Premier League | Fulham vs Tottenham | Jornada 28 | FOX
- 08:30 | Fútbol | Bundesliga | Stuttgart vs Wolfsburgo | Jornada 24 | Sky Sports
- 09:15 | Fútbol | LaLiga | Valencia vs Osasuna | Jornada 26 | Sky Sports
- 10:15 | Fútbol | Ligue 1 | Lille vs Nantes | Jornada 24 | FOX
- 10:15 | Fútbol | Ligue 1 | Lorient vs Auxerre | Jornada 24 | FOX
- 10:15 | Fútbol | Ligue 1 | Metz vs Brest | Jornada 24 | FOX
- 10:30 | Fútbol | Premier League | Arsenal vs Chelsea | Jornada 28 | FOX
- 10:30 | Fútbol | Bundesliga | Eintracht Frankfurt vs Friburgo | Jornada 24 | Sky Sports
- 11:00 | Fútbol | Serie A | Torino vs Lazio | Jornada 27 | ESPN y Disney+
- 11:30 | Fútbol | LaLiga | Betis vs Sevilla | Jornada 26 | Sky Sports
- 12:00 | Básquetbol | NBA | San Antonio Spurs vs New York Knicks | NBA League Pass
- 12:00 | Fútbol | Expansión MX | Leones Negros vs Atlante | Jornada 8 | Clausura 2026 | AyM Sports
- 12:30 | Fútbol | Bundesliga | Hamburgo vs RB Leipzig | Jornada 24 | Sky Sports
- 13:30 | Fútbol | MLS | Austin FC vs DC United | Jornada 2 | Apple TV
- 13:45 | Fútbol | Serie A | Roma vs Juventus | Jornada 27 | ESPN y Disney+
- 13:45 | Fútbol | Ligue 1 | Marsella vs Lyon | Jornada 24 | FOX
- 14:00 | Fútbol | LaLiga | Girona vs Celta | Jornada 26 | Sky Sports
- 14:30 | Fútbol | Liga Nacional de Guatemala | Achuapa vs Cobán Imperial | Claro Sports
- 14:30 | Básquetbol | NBA | Milwaukee Bucks vs Chicago Bulls | NBA League Pass
- 14:30 | Básquetbol | NBA | Minnesota Timberwolves vs Denver Nuggets | NBA League Pass
- 14:30 | Básquetbol | NBA | Cleveland Cavaliers vs Brooklyn Nets | NBA League Pass
- 15:30 | Fútbol | MLS | Philadelphia Union vs New York City | Jornada 2 | Apple TV
- 16:00 | Básquetbol | NBA | Memphis Grizzlies vs Indiana Pacers | NBA League Pass
- 16:00 | Fútbol | Expansión MX | Tlaxcala vs Tepatitlán | Jornada 8 | Clausura 2026 | ESPN
- 17:00 | Básquetbol | NBA | Portland Trail Blazers vs Atlanta Hawks | NBA League Pass
- 17:00 | Básquetbol | NBA | Detroit Pistons vs Orlando Magic | NBA League Pass
- 18:00 | Fútbol | MLS | Orlando City vs Inter Miami | Jornada 2 | Apple TV
- 19:00 | Básquetbol | NBA | Philadelphia 76ers vs Boston Celtics | NBA League Pass
- 19:00 | Básquetbol | NBA | Oklahoma City Thunder vs Dallas Mavericks | NBA League Pass
- 20:00 | Golf | TGL Jupiter vs Boston | Claro Sports
- 20:00 | Básquetbol | NBA | New Orleans Pelicans vs Los Angeles Clippers | NBA League Pass
- 20:15 | Fútbol | MLS | San Diego FC vs St. Louis City | Jornada 2 | Apple TV
- 20:30 | Básquetbol | NBA | Sacramento Kings vs Los Angeles Lakers | NBA League Pass