Boleto directo al Mundial 2026: ¿Qué mexicanos tendrían hoy lugar en la selección, y quiénes no?

La goleada de México 4-0 sobre Islandia en el Estadio La Corregidora dejó preguntas interesantes de cara al Mundial 2026. Más allá del marcador abultado, el partido amistoso sirvió como un laboratorio emocional y futbolístico para el técnico, Javier Aguirre, quien está muy cerca de perfilar su lista definitiva de 26 jugadores.

El contexto no fue menor: un rival limitado, un entorno político-mediático intenso y la presión de no equivocarse en la elección final. Con reportes médicos pendientes y nuevas caras levantando la mano, el ‘Vasco’ sabe que el margen de error se reduce conforme se acerca la Copa del Mundo que organizan México, Estados Unidos y Canadá.

¿Qué jugadores de México se acercan al Mundial 2026 tras golear a Islandia?

Tras el triunfo ante Islandia, hay nombres que parecen tener un pie dentro de la convocatoria mundialista. El ejemplo más claro es el de Armando ‘Hormiga’ González, que con su gol y asistencia se consolidó de una manera destacada y ahora luce al menos como uno de los revulsivos indispensables por contundencia y equilibrio en el ataque, por detrás de Raúl Jiménez.

El atacante rojiblanco trasladó al Tricolor el buen momento que vive en la Liga MX desde el semestre pasado en donde fue campeón de goleo. En el presente Clausura 2026, González también se mantiene en la pelea de la tabla de goleo con cinco tantos.

González durante el juego ante Islandia | Alejandra Suárez.

El duelo ante Islandia también permitió observar a elementos como Richard Ledezma y Brian Gutiérrez, quienes aprovecharon la vitrina. Si bien el rival ofreció poca resistencia, su rendimiento los mete de lleno en la conversación rumbo al Mundial 2026, especialmente ante la necesidad de variantes frescas.

¿Quiénes se alejan de la lista definitiva del Vasco Aguirre y por qué?

Asimismo, el partido del miércoles, más simbólico que exigente, tampoco despejó todas las incógnitas. Hubo futbolistas que cumplieron con lo básico, pero sin ofrecer argumentos sólidos para afianzarse en la lista final. Cuando el cuerpo técnico contraste estos rendimientos frente a selecciones de mayor jerarquía como Portugal y Bélgica, nombres como Carlos Rodríguez y Erick Sánchez podrían quedar bajo mayor análisis. A ello se suma Everardo López, quien cometió un error defensivo que comprometió el arco del Tri, un detalle que en una Copa del Mundo puede marcar diferencia y pesar en la decisión final.

La otra cara de la moneda es la de quienes podrían quedar fuera por bajo rendimiento, exceso de competencia en su posición o dudas físicas. El caso más notable es el de Diego Lainez, quien atraviesa uno de los momentos más sólidos de su carrera con Tigres en el Clausura 2026, aunque su ausencia en la convocatoria de la selección mexicana para el amistoso ante Islandia en el Estadio Corregidora encendió el debate.

El extremo de 25 años suma 49 partidos en todas las competencias desde su regreso a México y ha participado directamente en varios goles, con cuatro tantos y tres asistencias en el Clausura 2026, seis goles en otras competencias y dos anotaciones en los primeros seis duelos del actual torneo.

Diego Lainez con la selección mexicana | Imago7

Su rendimiento ofensivo, capacidad de desequilibrio y mayor madurez táctica lo han colocado como pieza influyente en el ataque felino, en lo que muchos consideran su mejor versión desde que volvió a la Liga MX. Sin embargo, Javier Aguirre decidió no incluirlo en la lista para enfrentar a Islandia, una determinación que generó críticas entre aficionados y analistas, quienes cuestionan la ausencia de uno de los futbolistas mexicanos con mejor presente en el torneo.

El delantero de Chivas, Ángel Sepúlveda, quedó fuera de la convocatoria para el amistoso ante Islandia, luego de que Aguirre optara por llevar únicamente a dos atacantes en lugar de tres, como había ocurrido en compromisos anteriores.

Rodrigo Huescas y Gilberto Mora serían de los ‘indiscutibles’, pero aún están condicionados por reportes médicos, dependen de su evolución para mantenerse en la carrera. Además, la falta de rotación en algunos sectores y la sobrepoblación en zonas como el mediocampo obligan a tomar decisiones dolorosas. Aguirre no puede darse el lujo de titubeos: debe cerrar filas con un grupo que responda tanto en lo futbolístico como en lo emocional.

¿Cuántos partidos jugará México previo al Mundial 2026 y cuál es el próximo?

La selección mexicana enfrentará a Portugal el 28 de marzo en el Estadio Banorte, en el que luce como el duelo de mayor exigencia de la preparación mundialista. El conjunto luso, sexto en el ranking FIFA, contaría con figuras como Cristiano Ronaldo y Bruno Fernandes al coincidir con fecha FIFA, por lo que Javier Aguirre perfila un once cercano al titular que debutará en la Copa del Mundo, aunque posibles bajas por lesión podrían modificar su planteamiento.

Portugal sigue de cerca la situación en México | Imago7/Reuters

Tres días después, el 31 de marzo, México se medirá ante Bélgica en el Soldier Field, noveno del ranking que tiene a jugadores de la talla de Kevin De Bruyne y Jérémy Doku, el compromiso servirá para ajustar el sistema defensivo, medir variantes tácticas y consolidar la base del equipo frente a una selección europea con poder ofensivo y dinámica en transiciones.

El 22 de mayo, el Tricolor recibirá a Ghana en el Estadio Cuauhtémoc, en un encuentro estratégico ante el lugar 72 del ranking. Más allá de la posición, el objetivo será enfrentar un rival con potencia física y velocidad, encabezado por futbolistas como Mohammed Kudus e Iñaki Williams, para simular escenarios similares a los que podría encontrar en la justa mundialista.

El 30 de mayo, México jugará contra Australia en el Rose Bowl, selección ubicada en el puesto 27 y con competencia constante en la confederación asiática. Este duelo funcionará como referencia directa para el choque mundialista ante Corea del Sur, al tratarse de un equipo disciplinado, con orden táctico y ritmo competitivo elevado.

Finalmente, el 4 de junio y con sede por confirmar, el combinado nacional cerrará su preparación frente a Serbia. El conjunto europeo, caracterizado por su juego físico y estructura rigurosa, representará el último ensayo antes del Mundial y permitirá ajustar detalles para enfrentar rivales de perfil similar en la fase inicial del torneo.

