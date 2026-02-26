Comunicaciones inicia polémica con un mensaje picante a Municipal después del Clásico 336

Comunicaciones lanzó un mensaje que desató la polémica en redes. ¿Qué insinuaron los Cremas y por qué explotó la rivalidad?

Comunicaciones venció a Municipal en el Clásico 336 | @Rojos_Municipal

El Clásico 336 no terminó con el pitazo final. Comunicaciones derrotó 1-0 a Municipal en el Cementos Progreso y, además de quedarse con tres puntos vitales, desató una tormenta en redes sociales con un mensaje que encendió la rivalidad histórica. El equipo dirigido por Marco Antonio Figueroa encontró un respiro deportivo… y también decidió golpear fuera del campo.

En lo futbolístico, la victoria fue trabajada y ajustada. Wilson Pineda marcó el único gol de la noche en un partido intenso, disputado y con pocas concesiones. Comunicaciones supo aprovechar su oportunidad y defendió la ventaja con carácter, consciente de lo que estaba en juego tanto en la tabla del Clausura 2026 como en la acumulada.

El triunfo significó mucho más que el orgullo de imponerse en el clásico. Los cremas llegaron a 16 puntos y se colocaron en el subliderato del torneo, además de escalar a 36 unidades en la tabla acumulada, tomando ventaja sobre Guastatoya (34), Mictlán (32) y Marquense (31), en la lucha por la permanencia. Después del tropiezo ante Aurora, la reacción llegó en el momento ideal y ante el rival más exigente.

“El equipo del pue🅱️lo”… grande SOLO uno 👻



FINAL DEL PARTIDO. — Comunicaciones FC (@CremasOficial) February 26, 2026

El mensaje que encendió la polémica

Tras el partido, la cuenta oficial de Comunicaciones publicó un comentario que rápidamente se volvió viral: “El equipo del pue?️lo… grande SOLO uno? FINAL DEL PARTIDO”. La frase, con un signo de interrogación sugestivo y tono irónico, fue interpretada como una burla directa al apodo con el que suele identificarse Municipal. En cuestión de minutos, el mensaje generó miles de reacciones, debates y respuestas cruzadas entre aficionados.

La referencia no fue inocente. Muchos interpretaron el signo de interrogación como un guiño a la polémica de 1985, cuando Municipal estuvo envuelto en una controversia por un presunto pago para evitar disputar un repechaje por el descenso. Al traer ese recuerdo al presente, y coincidir con la actual lucha de varios equipos por la permanencia, el comentario tomó un tono todavía más provocador.

Así, el Clásico 336 dejó algo más que un resultado: reavivó heridas históricas y elevó la tensión en la recta decisiva del campeonato. Comunicaciones celebró en la cancha y en las redes, mientras Municipal deberá responder en los próximos capítulos de una rivalidad que nunca descansa.

