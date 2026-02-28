Chivas vs América: el Clásico femenil, con fecha definida tras su suspensión

El duelo entre tapatías y capitalinas se vio afectado el pasado fin de semana debido a actos de violencia en el estado de Jalisco

América, con cuentas pendientes ante el chiverío | Imago7

La Liga MX Femenil anunció la nueva fecha para el esperado duelo entre las Chivas del Guadalajara y las Águilas del América, correspondiente a la jornada 10 del Clausura 2026. El partido se llevará a cabo el próximo 10 de marzo de 2026, a las 19:07 horas, en el Estadio Akron, casa del equipo tapatío.

Este encuentro, uno de los más esperados en el calendario de la Liga, se reprogramó debido a los actos de violencia que se presentaron en el estado de Jalisco el pasado domingo 22 de febrero.

Por otro lado, la liga también informó que el duelo entre Chivas y FC Juárez, de la jornada 11, ha sido reprogramado para el lunes 20 de abril de 2026, a las 19:00 horas.

A través de un comunicado oficial, la Liga agradeció a los tres clubes —Chivas, América y Juárez— por su disposición para realizar estos ajustes en el calendario, reconociendo la colaboración para hacer posibles estos cambios. Estos ajustes también responden a las necesidades logísticas de las competiciones y a la sincronización de los diversos compromisos internacionales y nacionales.

Con estos cambios confirmados, los equipos se preparan para afrontar lo que serán jornadas claves en sus respectivas campañas. Para Chivas, la oportunidad de enfrentar a América en casa es crucial para seguir sumando puntos y mantenerse en la lucha por la parte alta de la tabla. Por su parte, América buscará aprovechar su buen momento para imponerse a un rival directo, y poder seguir escalando posiciones, en lo que será una nueva edición de uno de los clásicos más importantes del futbol femenil en México.

El fútbol femenino continúa ganando relevancia en México, y con ello, la Liga MX Femenil sigue demostrando su compromiso con el crecimiento y la profesionalización del deporte.

