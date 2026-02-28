Naranjeros de Hermosillo vs Sultanes Femenil, en vivo: transmisión Liga Mexicana de Softbol 2026

Sigue en vivo la transmisión de la Liga Mexicana de Sóftbol en la multiplataforma de Claro Sports

La emoción llega a las pantallas de Claro Sports con el desenlace de la serie entre Naranjeros de Hermosillo y Sultanes Femenil, un duelo que puede marcar el rumbo en la recta final de la temporada regular de la Liga Mexicana de Sóftbol.

Sultanes pisa el diamante del Walmart Park con la motivación a tope tras imponerse 0-4 en el juego anterior. El conjunto regiomontano quiere asegurar la serie y mantenerse firme en la pelea por los primeros puestos, manteniendo vivo el sueño de los playoffs. Del otro lado, Naranjeros buscará reaccionar ante su gente y cerrar la fase regular con orgullo, intentando despedirse con una actuación sólida. Se juega mucho esta noche: orgullo, posición en la tabla y aspiraciones de postemporada. ¡Prepárense porque arrancamos con toda la acción en vivo!

¿A qué hora es el partido Naranjeros de Hermosillo vs Sultanes Femenil de la Liga Mexicana de Softbol hoy 27 de febrero?

El partido entre Naranjeros de Hermosillo y Sultanes Femenil en el Walmart Park dará inicio a las 20:00 horas, tiempo de la Ciudad de México.

¿Quién transmite en vivo la LMS 2026 y dónde ver por TV y streaming?

El partido de Naranjeros y Sultanes se podrá disfrutar por la multiplataforma de Claro Sports así como toda la temporada de la Liga Mexicana de Sóftbol.

