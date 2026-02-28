Benjamín Gil revela a los dos primeros abridores de México para el Clásico Mundial

México confirma a Javier Assad y Taijuan Walker como abridores y tiene pendiente definir al resto de la rotación

La rotación abridora de la selección mexicana de beisbol rumbo al Clásico Mundial 2026 atraviesa un periodo de ajustes a pocos días del inicio del torneo. A una semana del debut, el cuerpo técnico solo tiene confirmados a dos lanzadores para abrir juegos: Javier Assad y Taijuan Walker.

El roster original contemplaba más opciones para encabezar la rotación, pero las bajas de José Urquidy y Taj Bradley obligaron a la dirigencia a replantear el panorama. Con ese escenario, el manager Benjamín Gil trabaja en Arizona con peloteros que militan en la Liga Mexicana de Béisbol y agentes libres, mientras se define quiénes asumirán la responsabilidad en los encuentros restantes de la primera ronda.

En entrevista con Grupo ACIR, Gil confirmó el plan inmediato. “Va (Javier) Assad y (Taijuan) Walker para los dos primeros juegos, para el tercero está por definirse”, explicó. También aclaró la situación de Bradley:

“Bradley no va a estar, se platicó con él y no va a estar porque está llegando a un nuevo equipo y él prefiere para su carrera mantenerse con el equipo para mejorar sus posibilidades de tener un buen lugar”.

Con este contexto, la rotación para la fase inicial del torneo queda estructurada de la siguiente manera: Javier Assad abrirá el Juego 1 el 6 de marzo ante Gran Bretaña; Taijuan Walker iniciará el Juego 2 el 8 de marzo frente a Brasil; mientras que los abridores para el 9 de marzo contra Estados Unidos y el 11 de marzo ante Italia continúan por definirse.

Assad, de 28 años, cuenta con cuatro temporadas en las Grandes Ligas con los Chicago Cubs. En ese lapso suma 78 apariciones, 54 de ellas como abridor, y presenta marca de 18 victorias y 12 derrotas. Su experiencia en la rotación fue un factor desde el inicio para considerarlo como una de las piezas centrales del staff mexicano.

Walker, de 33 años, acumula 13 campañas en las Grandes Ligas. Ha participado en 251 juegos, con 230 aperturas, y registra récord de 77-71. Su trayectoria lo coloca como uno de los brazos con mayor recorrido dentro del roster actual.

Ambos lanzadores ya formaron parte del representativo nacional en el Clásico Mundial 2023. En esa edición, Assad trabajó como relevista y lanzó 5.2 entradas sin permitir carrera, mientras que Walker abrió un encuentro y completó 4.0 innings sin admitir anotaciones. Ahora, en 2026, asumirán el reto desde el inicio del torneo mientras la dirección técnica define el resto de la rotación.

