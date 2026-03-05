Caixinha destaca triunfo de Juárez y lanza crítica los horarios de la Liga MX

Juárez se impone 2-1 al América en la jornada y Pedro Caixinha habla del trabajo del equipo y el gran manejo del encuentro de sus jugadores

Pedro Caixinha alabó el partido de Juárez ante América | Imago 7

El entrenador de FC Juárez, Pedro Caixinha, habló tras la victoria 2-1 de su equipo frente al América y destacó la forma en que sus jugadores ejecutaron el plan de partido para obtener los tres puntos en el torneo.

Al inicio de la conferencia, el técnico portugués envió un mensaje para Víctor Dávila, quien salió lesionado durante el encuentro. “Buenas noches a todos. En primer lugar, me gustaría enviar un fuerte abrazo, saludo y rápidas mejoras a Dávila, que puede haber sufrido una lesión grave y cuando esas cosas pasan hay que estar todos apoyando”, expresó.

Sobre el desarrollo del partido, Caixinha señaló que el resultado responde al trabajo que el equipo ha realizado en semanas recientes. Explicó que el plantel tenía claro el planteamiento para enfrentar al rival. “Nosotros sabíamos muy bien lo que veníamos a hacer acá. Creo que, por detalles, el equipo no ha logrado más puntos y eso es algo que veníamos trabajando y reforzando. La preparación del partido y el entendimiento que los jugadores tuvieran del mismo fue fundamental”, comentó.

El entrenador también se refirió al rival y a la exigencia que representa enfrentarlo. “El América o cualquier equipo que tiene esta grandeza puede estar en un momento menos bueno. Sabíamos que había perdido 4-1 con Tigres en este mismo estadio, pero es un rival muy peligroso, con jugadores de jerarquía y un gran entrenador”, señaló.

Caixinha consideró que la forma en que su equipo ejecutó el plan fue determinante para el resultado. “La manera como nuestros jugadores entendieron cómo teníamos que parar al América fue determinante. Hoy sentí un equipo que cree que puede competir y cuando un equipo siente eso se vuelve rígido tácticamente para mantener el partido”, explicó.

También reconoció que el encuentro se definió por momentos específicos dentro del juego. “Creo que el único error resultó en el gol de ellos, pero cuando el equipo tiene calidad puede lograr estas cosas”, afirmó el estratega.

Respecto al momento que vive el equipo en el torneo, Caixinha aseguró que el objetivo es avanzar paso a paso mientras buscan mejorar su rendimiento en la tabla. “Nuestra mente es siempre ir partido a partido. Sabemos que tenemos un partido menos y ahora tenemos 10 puntos. Queremos estar entre 1.45 y 1.53 en promedio, todavía estamos debiendo en eso, pero son las victorias y los puntos los que nos acercan”, declaró.

Finalmente, el técnico habló sobre el siguiente compromiso del equipo y también cuestionó la forma en que se manejan los horarios en el fútbol mexicano. “El domingo vamos a jugar contra el bicampeón, que para mí es el mejor equipo de México en este momento. También creo que si quieren tener un producto serio los horarios deben respetarse. Aquí un partido está programado a las 9 y empieza a las 9:05; eso no lo vi en ningún otro país”, concluyó.

