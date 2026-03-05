Diego Arias deja en pausa su futuro tras eliminación de Nacional en Sudamericana

El técnico del ‘Verdolaga’ aseveró que no era momento para definir si seguirá en el timón del club.

Diego Arias da indicaciones desde la raya. | VizzorImage

Atlético Nacional se queda con las manos vacías internacionalmente hablando. Todas las monedas se apostaron en el duelo clasificatorio de Copa Sudamericana, frente a Millonarios, en un repleto Atanasio Girardot. Muchos lo pusieron de favorito, pero el ‘Verdolaga’ falló en su intento y recibió un golpe durísimo al proyecto de Diego Arias.

El ‘Embajador’ se jugó el partido de su vida y dio un dura bofetada al orgullo verde. Las críticas, lógicamente, apuntan a los jugadores y a la gestión del entrenador Diego Arias. Después de su eliminación en Liga, el pasado semestre, hay un mar de dudas sobre su futuro.

Nacional vs Millonarios | Vizzor

Si bien Nacional no logró meterse en Libertadores, aseguró la fase preliminar y la obligación de dejar en el camino a la escuadra capitalina. Es un fracaso en letras mayúsculas, dejando la responsabilidad doméstica de arrasar con todo, dadas las condiciones y el valor nominal del club. La duda es si Arias tomará el control para el resto del semestre.

En rueda de prensa, el timonel descartó hablar de renuncia o un cese a su permanencia en el rol. Así lo anunció en rueda de prensa, donde dio sus impresiones del juego y no ocultó la frustración de la plantilla.

Su lectura del partido

“Tuvimos acercamientos hasta que llegó el empate. Recibimos nuevamente el gol que viene a partir del gol. Habían tenido alguna situación. Sentía que estábamos cerca y en el segundo tiempo logramos mantener la forma como controlábamos. Las situaciones de gol no fueron tan claras, pero con el tercer gol nos vimos lejos y nos costó. Intentamos por todas las formas. Los cambios fueron por tener más jugadores en el área e intentar llegar de esa forma para encontrar el descuento que nos acercara al resultado. No alcanzábamos el objetivos que teníamos”.

¿Saldrá de Atlético Nacional?

“Entiendo la frustración, el sentimiento y la tristeza que puede estar sintiendo toda nuestra gente, para nosotros también es un golpe muy grande. Invertimos demasiado tiempo, energía, esfuerzos en el club para poder armar una plantilla como la que tenemos. Es un momento fuerte para nosotros, y creo que no es momento para tomar una decisión apresurada. Seguramente mañana, cuando estemos más tranquilos, podemos analizar profundamente, pero entiendo lo que siente la gente”.

Las decisiones en la nómina

“Sabíamos de la importancia de este partido. En la planificación lo tuvimos muy en cuenta para llegar con jugadores frescos. Consideramos que ellos eran los indicados para el tipo de partido que íbamos a jugar, por características, por rendimientos. Desde el análisis externo se pueden ver unas cosas, pero nosotros adentro con la información que tenemos del rival consideramos que los que entraron eran los indicados. El cambio de Nicolás (Rodríguez) fue por intentar algo diferente. Necesitábamos más presencia en el área, pero infortunadamente no logramos descontar”.

Te puede interesar: