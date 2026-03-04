Liga MX Clausura 2026: resultados jornada 9, goles y posiciones del fútbol mexicano

Cruz Azul sigue ganando y se consolida en el liderato del torneo con su triunfo ante Santos en Torreón

Resultados de la jornada 9 del Clausura 2026. | Imago 7

La jornada 9 de la Clausura 2026 está en marcha a media semana con actividad en diferentes frentes, siendo el líder Cruz Azul el que inauguró la actividad con un nuevo triunfo, ahora en su visita al Territorio Santos Modelo.

Los dirigidos por Nicolás Larcamón no tuvieron su mejor presentación, pero su calidad fue suficiente para sacar adelante el juego, 2-1. En el otro duelo de las 19:00 horas, los Tuzos del Pachuca derrotaron al Necaxa por el mismo marcador en el Estadio Hidalgo.

Resultados de la jornada 9 del Clausura 2026 de la Liga MX

Esta jornada doble ya nos dejó una nueva victoria de la Máquina, con la que asegura mantenerse en el liderato con 22 puntos, independientemente de lo suceda con Toluca en su duelo con Pumas, que es otro de los juegos más atractivos.

Martes 3 de marzo:

Pachuca 2-1 Necaxa | CRÓNICA

Santos 1-2 Cruz Azul | CRÓNICA

Atlético de San Luis vs. Mazatlán: 21:00 horas, por ESPN.

Pumas vs. Toluca: 21:10 horas, por Canal 5, TUDN y ViX.

Miércoles 4 de marzo:

Monterrey vs. Querétaro: 19:00 horas, por TUDN y ViX.

Puebla vs. Tigres: 19:00 horas, por TV Azteca.

Atlas vs. Tijuana: 21:00 horas, por ViX.

América vs. Juárez: 21:00 horas, por TUDN y ViX.

Posiciones Liga MX: así queda la tabla del Clausura 2026

Cruz Azul sigue que no cree en nadie y sumó tres puntos más en el Clausura 2026 para mantenerse en la cima del torneo, por lo menos, por una jornada más. Los celestes llegaron a 22, inalcanzables para sus perseguidores. Por otro lado, Pachuca ganó en casa y escala posiciones al llegar a 17 unidades, con su triunfo sobre el Necaxa.

1. Cruz Azul | 22 puntos

2. Toluca | 18 puntos

3. Chivas | 18 puntos

4. Pachuca | 17 puntos

5. Pumas | 16 puntos

6. Tigres | 13 puntos

7. Atlas | 13 puntos

8. América | 11 puntos

9. Monterrey | 10 puntos

10. León | 10 puntos

11. Tijuana | 9 puntos

12. Necaxa | 9 puntos

13. Puebla | 8 puntos

14. San Luis | 7 puntos

15. Juárez | 7 puntos

16. Mazatlán | 7 puntos

17. Querétaro | 6 puntos

18. Santos | 2 puntos

¿Cómo va la tabla de goleadores del Clausura 2026?

La competencia por el título de goleo se mantiene cerrada y emocionante, aunque poco a poco Joao Pedro del Atlético de San Luis se aleja de sus máximos perseguidores, como es La Hormiga González y José Paradela, quien ya llegó a cinco tantos.

Joao Pedro | San Luis | 7 goles

Armando ‘La Hormiga’ González | Chivas | 5 goles

José Paradela | Cruz Azul | 5 goles

Juninho | Pumas | 4 goles

Paulinho | Toluca | 4 goles

