Chacho Coudet niega contactos con River Plate: “Juro por mis cuatro hijos que nadie se comunicó conmigo”

Eduardo Coudet, entrenador del Alavés que pelea por no descender en España, prefirió desviar la atención si bien hubo contactos informales con su entorno

Chacho Coudet, en la órbita de River Plate | Imago7

Por: Charly Siffredi

Eduardo ‘Chacho’ Coudet, actual director técnico del Alavés que tiene el mayor consenso desde la dirigencia de River Plate para ser el sucesor de Marcelo Gallardo, habló en conferencia de prensa en la previa del partido de este viernes en la visita al Levante, compromiso clave por la permanencia, y negó cualquier contacto del equipo argentino.

“Juro por mis cuatro hijos que nadie se puso en contacto conmigo ni con mi representante”, declaró el ‘Chacho’ Coudet, quien tiene vínculo con la escuadra europea hasta mitad de año y esta temporada está luchando por no perder la categoría. Además, en su contrato, hay una cláusula de un pequeño resarcimiento económico en caso de que esta sea interrumpido desde su lado.

En conferencia Coudet, quien en 2017 estuvo en el banco de los Xolos en la Liga MX, confesó que “es un orgullo y una caricia estar en una lista de candidatos, es una situación natural porque estuve mucho tiempo en River. Es un club top mundial, como Real Madrid y Barcelona. Igual estoy al margen del ruido que se ha formado”.

Ante las insistentes consultas de los periodistas, Eduardo Coudet evitó hablar de qué es lo que haría en caso de que le llegue una propuesta oficial del Millonario. Cabe aclararse que el Alavés está a tres unidades del descenso.

Hoy River jugará ante Banfield por la séptima fecha del Torneo Apertura en lo que será el último partido del segundo ciclo del ‘Muñeco’ Gallardo, quien tomó la decisión de dejar su cargo tras la derrota ante Vélez el fin de semana.

Después de seis partidos disputados River marcha en el lugar 11 del Grupo B en Argentina con siete puntos, con dos victorias, un empate y tres derrotas. Son tres juegos al hilo sin conocer el triunfo, con dos caídas consecutivas.

