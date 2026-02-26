Cristiano Ronaldo le cierra la puerta al Real Madrid tras la inversión en el Almería

La inversión del portugués en el club andaluz activa la norma de la RFEF que impide a jugadores en activo tener intereses comerciales en LaLiga

Cristiano Ronaldo durante su paso por el Real Madrid | Imago7

Cristiano Ronaldo dio un paso en el plano empresarial que impacta directamente en su futuro deportivo en España. El delantero portugués adquirió el 25 por ciento de la UD Almería, club que milita en la Segunda División, a través de CR7 Sports Investments, filial de CR7 S.A. Con esta operación, el atacante del Al Nassr se convierte en socio minoritario dentro del consorcio encabezado por SMC Group, presidido por Mohamed Al Khereiji.

La decisión tiene implicaciones reglamentarias inmediatas. Cristiano Ronaldo mantiene contrato con el Al Nassr hasta junio de 2027 y continúa en activo como futbolista profesional. Sin embargo, la normativa vigente en España impide que un jugador en activo con intereses comerciales en competiciones organizadas por LaLiga pueda participar en ellas, lo que le cierra la posibilidad de volver a jugar en el fútbol español mientras mantenga esa condición empresarial.

La medida se sustenta en la Ley del Deporte del Consejo Superior de Deportes (CSD) y en los estatutos de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), modificados en febrero de 2025. Esta disposición, conocida mediáticamente como “Ley anti-Piqué”, prohíbe las relaciones comerciales entre deportistas en activo y competiciones profesionales, con el objetivo de evitar conflictos de interés.

El antecedente que motivó la reforma fue el caso de Gerard Piqué, entonces jugador del Barcelona, cuya empresa intervino en la gestión del contrato entre la RFEF y Arabia Saudí para la celebración de la Supercopa de España. A partir de esa situación, se estableció una normativa que impide a futbolistas en activo tener vínculos comerciales con competiciones en las que puedan participar.

En este contexto, la inversión de Cristiano Ronaldo en el Almería le impide registrarse como jugador en cualquier club de LaLiga mientras continúe en activo y conserve participación accionaria. Esto incluye al Real Madrid, institución donde militó entre 2009 y 2018 y con la que conquistó dos títulos de LaLiga, dos Copas del Rey, dos Supercopas de España, dos Supercopas de Europa, tres Mundiales de Clubes y cuatro Champions League.

Rubi, ilusionado por Cristiano Ronaldo en el Almería: “Sería algo extraordinario”

Desde el entorno del Almería, la llegada del portugués fue bien recibida. El entrenador Juan Francesc Ferrer ‘Rubi’ consideró que la entrada del atacante como accionista “es una noticia ilusionante para todo el club, la ciudad y la provincia”. Tras conocerse la operación, el técnico fue cuestionado sobre una eventual participación de Cristiano en el equipo.

“Esa es una pregunta para él, pero sería algo extraordinario y muy bonito. Este es su club y, si él quisiera seguir jugando, esté el entrenador que esté aquí, lo recibiría con los brazos abiertos. De eso no tengo ninguna duda”, declaró Rubi.

Mientras el Almería busca el ascenso a Primera División, la operación posiciona a Cristiano Ronaldo dentro de la estructura empresarial del fútbol español, pero al mismo tiempo bloquea cualquier regreso como jugador a LaLiga. Así, la ley vigente impide que la leyenda del Real Madrid vuelva a vestir la camiseta blanca en competencia oficial mientras mantenga su condición de accionista y futbolista en activo.

