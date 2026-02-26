Elecciones en Colombia 2026: ¿Cómo votar desde el exterior este 8 de marzo? Paso a paso

Colombia se alista para una jornada bastante movida y aquí te detallamos el documento necesario para acudir a las urnas.

Gustavo Petro, presidente colombiano | X @infopresidencia

Se mueve la cosa política en Colombia. Y es que, el 2026 será un año muy agitado. No sólo por las elecciones presidenciales, sino también por el rompecabezas del Congreso de la República. Y la primera cita que tendrán los ciudadanos será el próximo domingo, 8 de marzo, en una jornada tan trascendente como la presidencial. Por ello, si hasta la fecha desconoce su puesto de votación, en Claro Sports hemos preparado una completa guía que le permitirá despejar todas las dudas.

¿Cómo votar este 8 de marzo desde el extranjero en las elecciones de Colombia? Guía completa

Hay que tener en cuenta un aspecto muy importante para hacer uso del voto el próximo 8 de marzo. Y tiene que ver con la inscripción de la cédula. En este caso, el plazo para el Congreso se vencía el pasado 8 de enero -para las presidenciales va hasta el 31 de marzo-. Ahora bien, este requisito es obligatorio en dado caso que la persona haya cambiado de residencia o si es la primera vez.

¿Qué documentos necesito para votar en las elecciones de Colombia desde el exterior?

Parece un interrogante sencillo, no obstante, varias personas se terminan llevando una sorpresa a la hora de acudir a realizar su voto. Por ello, vale recordar que para inscribirte puedes usar el pasaporte, pero para votar el día de las elecciones, el único documento válido es la cédula de ciudadanía original.

Elecciones 2026: ¿Dónde y cómo consultar tu puesto de votación desde Colombia?

Si aún tiene dudas de su puesto de votación para las próximas elecciones legislativas a llevarse a cabo el domingo, 8 de marzo, ingresando a la pagina oficial de la Registraduría Nacional (click aquí) el ciudadano podrá confirmar la ciudad y la sede a hacerlo.

