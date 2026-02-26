Ferencváros vs Ludogorets, en vivo: transmisión partido UEFA Europa League 2025-26, en directo

El conjunto húngaro está obligado a ganar para mantenerse con vida en el certamen, mientras que los búlgaros quieren dar la sorpresa.

Por un boleto a los octavos de final de la Europa League. Este jueves, Ferencváros y Ludogorets chocarán en Budapest con un único objetivo: ser parte de los 16 mejores clubes de la actual edición del certamen. Y aunque los búlgaros llegan a esta cita con una mínima ventaja (se impusieron en la ida 2-1), será el Groupama Arena la sede encargada de definir absolutamente todo de dicha eliminatoria.

¿A qué hora inicia la transmisión de Ferencváros vs Ludogorets hoy, 26 de febrero?

Se espera que la ‘pecosa’ comience a rodar en el Groupama Arena sobre las 12:45 del mediodía, en Colombia. Por su parte, el pitazo inicial será a las 11:45 horas, tiempo del centro de México.

Ferencváros vs Ludogorets: ¿Cómo y dónde ver en vivo el partido de vuelta de los playoffs de la Europa League 2026?

Todas las emociones de la UEFA Europa League en Centroamérica se pueden seguir a través de la multiplataforma de Claro Sports. Y este duelo entre húngaros y búlgaros no es la excepción. Por su parte, en territorio colombiano se podrá seguir a través de la señal de Espn 3.

