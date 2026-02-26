Stuttgart vs Celtic, en vivo: transmisión partido Europa League 2026 en directo

Los alemanes llegan con una cómoda ventaja al duelo y quieren sellar la obra en su casa

Bienvenidos al Stuttgart vs Celtic, duelo de vuelta de los Playoffs de la Europa League 2026. El conjunto alemán llega con ventaja global de 4-1 y buscará sentenciar la eliminatoria ante su afición, mientras que el cuadro escocés necesita una remontada de alto calibre para mantenerse con vida en el torneo. Sigue con nosotros todos los detalles, las alineaciones confirmadas y cada jugada clave de este compromiso decisivo en el futbol europeo.

¿A qué hora inicia la transmisión del Stuttgart vs Celtic hoy 26 de febrero?

El partido de vuelta entre Stuttgart y Celtic se disputará este jueves 26 de febrero en punto de las 11:45 horas (tiempo del centro de México). Será un duelo clave para definir al equipo que avanzará en los Playoffs de la Europa League 2026, con los alemanes defendiendo la ventaja global de 4-1 conseguida en la ida.

En Claro Sports, la transmisión comenzará desde las 11:35 horas, diez minutos antes del silbatazo inicial, con toda la previa, alineaciones confirmadas, análisis táctico y el ambiente que se vive en el estadio. La cobertura incluirá el seguimiento puntual del marcador y las jugadas más importantes del encuentro.

Stuttgart vs Celtic: ¿Cómo y dónde ver en vivo el partido de vuelta de los Playoffs de la Europa League 2026?

El encuentro se podrá seguir en vivo y en directo en Centroamérica a través de la multiplataforma de Claro Sports, que ofrecerá la señal del compromiso y la cobertura completa del desarrollo del partido.

