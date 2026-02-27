Marcelo Gallardo se despide de River con victoria en el Estadio Monumental

El entrenador más ganador de River cerró su segundo ciclo con triunfo y una emotiva despedida en el Monumental

Marcelo Gallardo dice adiós de River | Reuters

POR CHARLY SIFFREDI

El Estadio Monumental fue escenario de una despedida cargada de emociones. Marcelo Gallardo, ovacionado por los más de 85 mil hinchas presentes, dirigió su último partido al frente de Club Atlético River Plate en lo que marcó el cierre de su segundo ciclo en la institución. La victoria 3-1 ante Club Atlético Banfield, por la séptima fecha del torneo Apertura 2026, puso punto final a una etapa que, más allá del resultado positivo, estuvo atravesada por la irregularidad futbolística.

El triunfo no solo significó tres puntos, sino también el corte de una racha adversa de tres derrotas consecutivas que arrastraba el equipo. Fue, además, el último capítulo de un ciclo que no logró alcanzar el brillo de su primera etapa, aunque sí volvió a mostrar el vínculo inquebrantable entre el entrenador y la hinchada millonaria.

Desde la previa, durante el encuentro y tras el pitazo final, el Monumental abrigó al Muñeco con constantes ovaciones. Cada vez que la voz del estadio mencionó su nombre, las palmas retumbaron en los cuatro costados del estadio de Núñez. Incluso, en varios pasajes del partido, Gallardo se asomó al campo y saludó a los fieles que colmaron el reducto, en un ida y vuelta cargado de simbolismo.

No ocurrió lo mismo con algunos futbolistas. Los silbidos y reproches apuntaron hacia nombres como los defensores Lucas Martínez Quarta, Fabricio Bustos, Paulo Díaz, Marcos Acuña y Matías Viña; los mediocampistas Giuliano Galoppo y Kevin Castaño; y los delanteros Sebastián Driussi, Facundo Colidio y Maximiliano Salas. El descontento de una parte de la afición contrastó con la devoción expresada hacia el entrenador más ganador en la historia del club, con catorce títulos en su palmarés.

“Olele, olala, Gallardo es de River y de River no se va” y el clásico “Muñeco, Muñeco” fueron la banda sonora de una noche especial. Más de 85.000 hinchas corearon los cánticos en reiteradas ocasiones, transformando la despedida en una auténtica celebración.

En conferencia de prensa, el técnico no ocultó su emoción. “Simplemente agradecer, gracias a la gente por una noche más de amor incondicional. Retribuir todo ese cariño a veces es muy difícil. Gracias a los periodistas por el respeto, la mayoría que me acompañaron tantos años en estos dos ciclos como entrenador”, expresó.

Además, el entrenador, cuyo nombre ha comenzado a sonar en equipos como Vasco da Gama, dejó un mensaje directo para el club. “A River le digo que este lugar es mágico. A veces uno se va pero no se va nunca. Voy a estar muy pendiente de lo que pase en este club el tiempo que esté afuera”, aseguró.

Por último, Gallardo manifestó su deseo de que la institución pueda reencauzar su rumbo. “Deseo que el club, el plantel y la dirigencia se puedan reponer”, declaró el técnico, cerrando así una etapa que, más allá de las críticas deportivas recientes, volvió a evidenciar el fuerte lazo entre el “Muñeco” y el mundo River.

Te puede interesar: