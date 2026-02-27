¿Quién será el rival de Deportes Tolima en la fase III de la Copa Libertadores 2026?

El ‘Pijao’ deja en el camino al Deportivo Táchira y ahora se las verá ante el conjunto chileno de O’Higgins.

Tolima se acerca a la fase de grupos de la Copa Libertadores. | VizzorImage

Objetivo cumplido. Deportes Tolima ha hecho la tarea este jueves en el Manuel Murillo Toro eliminando al Deportivo Táchira y clasificando a la tercera fase de la Copa Libertadores de América. El ‘Pijao’, en una noche con mucho suspenso, superó a la ‘banda’ de Álvaro Recoba por la vía del penal, lo que le alcanza para asegurar, al menos en este 2026, presencia internacional. Ahora, la ‘flecha’ busca dar en el blanco de la fase de grupos.

¿Quién será el rival del Tolima en la siguiente fase de la Copa Libertadores?

Con más sufrimiento que de costumbre, el O’Higgins de Chile espera ahora por el Deportes Tolima en la fase III de la siempre maravillosa Copa Libertadores de América. El cuadro austral superó por la vía del penal al Bahía y aguarda por el vinotinto y oro.

¿Cuándo será el partido previo a la fase de grupos?

Aunque aún resta por conocerse la programación oficial de la tercera ronda de la Libertadores, lo que sí está definido para esta llave es el tema de localía, por ende, la serie comenzará en territorio chileno y culminará en el Manuel Murillo Toro de Ibagué. La ida se realizará en la primera semana de marzo y la revancha, siete días después.

¿Cuándo es el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores?

La ruta que todos anhelan conocer se revelará el próximo jueves, 19 de marzo, mediante un sorteo que se llevará a cabo en Asunción, Paraguay. Y en Colombia se podrá seguir a través de la pantalla principal de Espn, a las 6:00 de la tarde.

📅🏆 ¡El sorteo de la Fase de Grupos de la CONMEBOL #Libertadores será el jueves 19 de marzo!#GloriaEterna pic.twitter.com/15R9miTC0P — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) February 20, 2026

