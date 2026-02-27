La FMF cierra con éxito el 2º Congreso de Fútbol Formativo con importante participación

Se consolidó como el principal foro de análisis y actualización del fútbol base en México

Participaron figuras como Rafael Márquez, Duilio Davino y Andrés Lillini | FMF

Con una convocatoria histórica de cerca de 750 asistentes provenientes de los 32 estados del país, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) clausuró con éxito el 2.º Congreso de Fútbol Formativo en Querétaro, consolidándolo como el principal foro de análisis y actualización del fútbol base en México. El encuentro, realizado en la ciudad de Querétaro, marcó un parteaguas en la estrategia de desarrollo deportivo rumbo a la próxima década.

El evento cerró con la conferencia magistral “Hacia la élite: el perfil del jugador mexicano rumbo a 2030/2031”, en la que participaron figuras clave como Rafael Márquez, Duilio Davino, el entrenador en selecciones inferiores, Andrés Lillini y la exfutbolista, Andrea Rodebaugh. Sus intervenciones delinearon la ruta que seguirá el fútbol nacional en materia de formación integral, alto rendimiento y profesionalización.

La segunda edición del Congreso duplicó la asistencia registrada en su lanzamiento, confirmando que el fútbol formativo se ha convertido en prioridad estratégica dentro del proyecto deportivo nacional. En su mensaje de clausura, el presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Fútbol, Ivar Sisniega, subrayó que el desarrollo del talento comienza en la base y destacó que el nuevo modelo conecta el fútbol escolar y amateur con las fuerzas básicas y las ligas profesionales, garantizando una transición estructurada hacia el alto rendimiento.

Entre los anuncios más relevantes destacó la presentación oficial de “Jugamos Todos”, una plataforma de iniciación deportiva dirigida a niñas y niños de 6 a 12 años que busca ampliar el acceso y fortalecer la enseñanza desde edades tempranas. A ello se sumó la certificación de academias —cuyos lineamientos se publicarán en abril— y el lanzamiento de un nuevo modelo de formación de entrenadores, acompañado por una plataforma de capacitación continua en alianza con Coaches’ Voice.

La FMF también dio a conocer la implementación de un sistema nacional de visorías, el impulso transversal al fútbol femenil y la definición clara del perfil del jugador mexicano con miras al ciclo 2030/2031. Estas medidas pretenden homogeneizar procesos, elevar estándares y asegurar que el talento detectado cuente con seguimiento metodológico y competitivo.

Los resultados presentados reflejan avances concretos: 12 mil escuelas inscritas en la Copa Escolar Conade-FMF, más de 100 mil balones entregados durante 2025 y responsables de visoría en 22 estados que han observado a más de 3 mil 100 jugadores. Además, más de 2 mil jóvenes fueron visoreados en Estados Unidos, 45 futbolistas firmaron contrato profesional y 80 fueron convocados a selecciones nacionales.

En las fases estatales de los Campeonatos Nacionales participaron 1,536 equipos, cifra que evidencia la amplitud del semillero y el alcance territorial del proyecto. Para los organizadores, estos números representan indicadores medibles del impacto que comienza a consolidarse en distintas regiones del país.

Durante la segunda jornada, Rafael Márquez enfatizó que la mentalidad competitiva se forja desde edades tempranas y que el entrenador desempeña un papel determinante en la construcción de disciplina, resiliencia y confianza. Andrea Rodebaugh destacó que el crecimiento del fútbol femenil requiere planificación, continuidad y mejores condiciones estructurales, mientras que Andrés Lillini subrayó que el éxito en selecciones menores y en la exigente Liga BBVA MX depende de una organización coherente entre los 6 y los 12 años.

El congreso también contó con la participación de especialistas de FIFA y UEFA, quienes compartieron mejores prácticas internacionales adaptables al contexto mexicano. Con esta segunda edición, la FMF reafirma que la formación es hoy un pilar estructural del desarrollo deportivo nacional y que México apuesta por un modelo propio, con visión de largo plazo y ambición global.

