Santiago Mele pierde la titularidad en Rayados y complica su sueño mundialista

El arquero uruguayo Santiago Mele llegó a Monterrey con la etiqueta de refuerzo estelar para asumir la titularidad en Rayados. Sin embargo, ocho meses después de su arribo, el panorama ha cambiado de manera significativa. La pérdida de la titularidad no solo ha modificado su presente en el club regiomontano, sino que también podría impactar en sus aspiraciones internacionales rumbo al Mundial de 2026 con la selección de Uruguay.

El guardameta sudamericano atraviesa un momento de reto profesional, consciente de que cada decisión técnica puede influir en su futuro. En el horizonte aparece la posibilidad de ser considerado por Marcelo Bielsa para integrar la lista mundialista de Uruguay, un objetivo que hoy luce más complejo ante su nueva realidad en el banquillo.

“Viene siendo un gran desafío. En lo personal, está demandando de mí lo mejor. Cuando llegué acá dije que estaba para sumar desde el lugar que me toque y en este tiempo me ha tocado sumar más de afuera que dentro, pero sabiendo que esto es fútbol y hay que saber estar en los dos lugares”, destacó el arquero sudamericano ante los medios.

Mele perdió la titularidad como arquero de Monterrey tras una serie de errores que le costaron goles a Rayados en la temporada regular del Apertura 2025. Las fallas marcaron un punto de inflexión en su etapa con el club, que apostó por una rotación bajo los tres postes. Como suplente del equipo regiomontano, el uruguayo aceptó que no ha sido sencillo afrontar esta etapa.

“Los 100 días es mucho y poco a la vez, pero con mucha tranquilidad. Tratando de estar en el presente y preparándome de la mejor manera. El hecho de que vengan tantas cosas lindas por delante hace que uno no pueda aflojar y hace aprovechar este momento para mejorar en cosas que quizás en el día a día no tiene uno ese tiempo”, dijo Mele, mostrando serenidad pese a la adversidad.

El arquero también se refirió al momento que vive el equipo, especialmente tras la derrota 2-0 ante Pumas en Ciudad Universitaria, resultado que detonó la inconformidad de un sector de la afición. Los seguidores albiazules se hicieron presentes en el campo de entrenamiento para manifestar su molestia por el desempeño reciente del plantel.

Lejos de polemizar, Mele mostró respeto ante la postura de la hinchada. “Lo tomamos como un mensaje. Es entendible, todos queremos ganar y es entendible el disgusto cuando los resultados no salen, pero tenemos una calidad humana de jugadores tremenda que puede revertir la situación”, destacó el guardameta.

En medio de este contexto, Rayados buscará reencontrarse con la victoria cuando reciba a Cruz Azul en el Gigante de Acero, en duelo correspondiente a la jornada 8 del Clausura 2026 de la Liga MX. El encuentro se presenta como una oportunidad clave para el equipo regiomontano y también para que figuras como Santiago Mele sigan trabajando por recuperar protagonismo en una temporada que aún tiene capítulos por escribirse.

