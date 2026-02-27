Philadelphia le pasa por encima a Defence Force y se cita con el América en los octavos de final

Philadelphia Union aplasta 7-0 a Defence Force y avanza con autoridad a los octavos de final de la Concacaf Champions Cup

Philadelphia golea a Defence y se cita con el América | IMAGN IMAGES via Reuters

El Philadelphia Union selló su clasificación a los octavos de final de la Concacaf Champions Cup tras imponerse 7-0 (12-0) a Defence Force en el partido de vuelta de la primera ronda. Con el resultado global, el conjunto de la MLS avanzó a la siguiente fase, donde se medirá al América.

El equipo local resolvió la eliminatoria desde los primeros minutos. Al 7’, Geiner Martínez abrió el marcador con un remate dentro del área tras un tiro de esquina. Dos minutos después, Jeremy Rafanello generó un penalti que Jovan Lukic convirtió al 10’ para ampliar la ventaja.

Clinical execution by Martínez! pic.twitter.com/adfw1f38ph — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) February 27, 2026

Philadelphia mantuvo la presión alta y encontró el tercer tanto al 12’, cuando Stas Korzeniowski definió dentro del área tras asistencia de Cavan Sullivan. Con el 3-0 antes del primer cuarto de hora, el trámite quedó inclinado para el conjunto estadounidense, que controló la posesión y redujo cualquier intento de reacción del cuadro visitante.

Antes del descanso, el Union sostuvo la iniciativa y generó más llegadas, aunque sin modificar el marcador. Defence Force intentó ajustar líneas, pero le costó salir con claridad y apenas inquietó el arco rival.

En el inicio del segundo tiempo, Philadelphia volvió a golpear. Al 48’, Korzeniowski firmó su doblete con un remate dentro del área tras pase de Ezekiel Alladoh. Cinco minutos más tarde, al 53’, Ben Bender marcó el quinto con disparo cruzado luego de una asistencia de Sullivan.

A beautiful build-up ends in celebration 🙌 pic.twitter.com/dA6JubBJht — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) February 27, 2026

El ritmo no disminuyó y al 76’ Cavan Sullivan anotó el sexto tanto con un remate desde el centro del área tras pase de Alladoh. El mediocampista volvió a aparecer al 88’, cuando culminó un contragolpe con definición a corta distancia tras asistencia de Sal Olivas para cerrar la cuenta.

Defence Force realizó modificaciones en la segunda mitad en busca de contener el avance local, pero no logró frenar los ataques ni generar opciones claras. Philadelphia administró la ventaja, movió su banca y mantuvo el control hasta el silbatazo final.

Con el 7-0 definitivo, el Union aseguró su lugar en los octavos de final, donde enfrentará al Club América en una serie que medirá a dos equipos con aspiraciones dentro del torneo regional.

