Hoy No Circula 27 de febrero 2026: ¿Qué carros no salen el viernes en CDMX y Edomex?

Hoy No Circula en CDMX y Edomex: Restricciones para el viernes 27 de febrero y si hay Doble No Circula

La calidad del aire en la Ciudad de México y el Estado de México sigue siendo un tema de preocupación debido a la persistente ola de calor en el Valle de México. Sin embargo, a pesar de los altos niveles de contaminación, las autoridades han decidido no activar la contingencia ambiental para este viernes 27 de febrero.

Esto significa que, por el momento, no se aplicará el programa de Doble Hoy No Circula. Sin embargo, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) y la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) continúan monitoreando la situación debido a la presencia de ozono y partículas contaminantes como PM2.5 y PM10, que mantienen la calidad del aire en niveles malos.

¿Hay contingencia ambiental este 27 de febrero en CDMX y Edomex? Esto sabemos

Aunque la calidad del aire en la Ciudad de México y el Estado de México sigue siendo mala, las autoridades no han decidido activar la contingencia ambiental. El Índice de Aire y Salud reporta niveles altos de ozono y partículas contaminantes, lo que representa un riesgo para la salud de la población. Sin embargo, no se ha alcanzado el umbral para activar la Fase 1 de la contingencia, lo que significa que el programa Doble Hoy No Circula no se aplica este día. La situación se sigue vigilando de cerca, por lo que se recomienda a la población estar atenta a cualquier actualización.

Hoy No Circula: ¿Qué autos no salen este viernes y cuáles sí?

Este viernes 27 de febrero de 2026, los vehículos con engomado azul, terminación de placa 9 y 0, y hologramas de verificación 1 y 2 no podrán circular en la Ciudad de México y las zonas del Estado de México que aplican el programa Hoy No Circula. La restricción será válida desde las 05:00 hasta las 22:00 horas de este viernes.

Por otro lado, los vehículos que cuenten con hologramas 00 y 0, así como los autos híbridos o eléctricos, estarán exentos de esta restricción y podrán circular sin problemas en el horario indicado. Es importante recordar que las restricciones del Hoy No Circula están en vigor para reducir la contaminación y mejorar la calidad del aire en la región.

¿Cuándo se activa el Doble Hoy No Circula y por qué?

El programa Doble Hoy No Circula se activa durante las contingencias ambientales, cuando los niveles de contaminación alcanzan umbrales críticos. Esto ocurre cuando los niveles de ozono superan los 151 puntos, lo que corresponde a la Fase 1 de la contingencia. En esta fase, las restricciones se amplían para incluir a los vehículos con hologramas 0 y 00, y también se extiende a las motocicletas.

Las restricciones aumentan con el objetivo de reducir los niveles de contaminación en el aire y proteger la salud pública. En este momento, no se ha alcanzado el umbral necesario para activar el Doble Hoy No Circula, pero las autoridades siguen monitoreando la situación.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula en CDMX y Edomex?

La multa por no respetar el programa Hoy No Circula en la Ciudad de México y el Estado de México puede variar según el tipo de vehículo y la infracción cometida. En general, la sanción por no cumplir con la restricción puede ser de hasta 1,738 pesos. Esta multa se aplica a los vehículos que circulen en el horario prohibido sin estar exentos de la restricción. Además, los conductores que no respeten el Hoy No Circula pueden enfrentar la inmovilización de su vehículo. Es importante que los conductores se mantengan informados sobre las restricciones y las actualizaciones del programa para evitar sanciones.

