México levanta la mano para organizar el Mundial de Clubes 2029

A 100 días del Mundial 2026, la FMF analiza la opción de que México tenga varios torneos de la FIFA en un periodo de cinco años

Mikel Arriola asegura que México quiere albergar el Mundial de Clubes | Imago 7

A 100 días del inicio del Mundial 2026, Mikel Arriola habló sobre la posibilidad de que México pueda albergar hasta tres torneos de la FIFA en un periodo de cinco años, un escenario que reforzaría la posición del país como sede habitual de eventos internacionales de gran magnitud.

El comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol se refirió específicamente a la opción de que México pueda organizar una próxima edición del Copa Mundial de Clubes de la FIFA, competencia que, según explicó, podría modificar su periodicidad en los próximos años.

“Ahora las Copas de Concacaf y Leagues Cup se toman con otra visión porque son boletos para el Mundial de Clubes grandes, que probablemente van a empezar a ser cada dos años”, indicó Arriola en entrevista con TUDN.

El dirigente precisó que, hasta el momento, no existe confirmación oficial sobre la sede de la próxima edición del torneo, aunque reconoció el interés de México por levantar la mano para organizarlo en el futuro cercano. La intención, explicó, es mantenerse como una alternativa viable dentro del calendario internacional.

“Todavía no está confirmado, a nosotros nos encantaría, la siguiente probablemente sea Brasil, es una probabilidad. México quisiera 2029: a nosotros nos encantaría”, señaló.

Arriola también recordó que México será anfitrión del Mundial de 2026 junto con Estados Unidos y Canadá, lo que marcará una nueva organización compartida del torneo más importante del futbol internacional. Esta edición representará el regreso de la Copa del Mundo al territorio mexicano.

Además, el país albergará la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2031, para la cual se contempla que entre siete y ocho ciudades puedan ser designadas como sedes, ampliando la infraestructura y la experiencia organizativa del país en competiciones de alto nivel.

Con estos eventos confirmados y la posibilidad de sumar un Mundial de Clubes en el corto o mediano plazo, la federación mantiene abierta la intención de gestionar más competencias internacionales, a la espera de las decisiones que adopte la FIFA respecto al calendario y las futuras designaciones.

