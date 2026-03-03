Pachuca vs Necaxa en vivo: ¿Quién gana hoy el partido de Liga MX 2026? Jornada 9
Duelo clave por la jornada 9 del Clausura 2026 de la Liga MX. Conoce horarios, alineaciones y dónde verlo en vivo
Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Clausura 2026?
Los momios dan como favorito a Pachuca, que llega al encuentro en una buena racha, mientras que Necaxa, que ha tenido dificultades en la temporada, necesitará de una gran actuación para sorprender. Las casas de apuestas le dan un 70% de probabilidades de victoria a Pachuca, mientras que Necaxa cuenta con un 30% de posibilidades.
Antecedentes del Pachuca vs Necaxa y últimos resultados en la Liga MX
En los últimos enfrentamientos, Pachuca ha mantenido una ligera ventaja sobre Necaxa, aunque los Rayos han dado sorpresas en varias ocasiones, especialmente en partidos disputados en el Estadio Hidalgo. En sus últimas cinco presentaciones, Pachuca tiene un amplio dominio con cuatro triunfos y solo un empate.
– Necaxa 0-1 Pachuca | 2025 | Liga MX
– Necaxa 3-5 Pachuca | 2025 | Liga MX
– Pachuca 6-2 Necaxa | 2024 | Liga MX
– Pachuca 2-1 Necaxa | 2024 | Liga MX
– Necaxa 1-1 Pachuca | 2024 | Liga MX
¿Dónde ver en vivo el Pachuca vs Necaxa? Canales de TV y transmisión streaming
El partido Pachuca vs Necaxa será transmitido en vivo por la aplicación de streaming de Fox One. También estará disponible en Claro Sports a través de este minuto a minuto con todas las estadísticas y momentos más destacados.
Liga MX: alineaciones del Pachuca vs Necaxa para la jornada 9, al momento
Se espera que el Pachuca mantenga su núcleo fuerte, mientras que Necaxa tratará de ofrecer una respuesta sólida para mantenerse fuera de la zona de peligro.
ALINEACIÓN DEL PACHUCA:
Portero: Carlos Moreno.
Defensores: Carlos Sánchez, Eduardo Bauermann, Sergio Barreto, Brian Garcia.
Mediocampistas: Sergio Rodríguez, Christian Rivera, Alan Bautista.
Delanteros: Alexei Domínguez, Oussama Idrissi, Salomon Rondon.
ALINEACIÓN DEL NECAXA:
Portero: Ezequiel Unsain.
Raúl Martínez, Alexis Peña, Agustín Oliveros, Cristian Calderón.
Mediocampistas: Lorenzo Faravelli, Danny Leyva, Agustin Almendra.
Delanteros: Ricardo Monreal, Israel Tello, Julian Carranza.
Clausura 2026: horario del partido Pachuca vs Necaxa, hoy 3 de marzo de 2026
El partido entre Pachuca y Necaxa correspondiente a la jornada 9 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX se jugará hoy, 3 de marzo de 2026, a las 19:00 horas (Tiempo del Centro de México) en el Estadio Hidalgo de Pachuca.
Resultado en vivo online: Pachuca vs Necaxa | Jornada 9 del Clausura 2026 de la Liga MX
¡¡¡BUENAS TARDES!!! Bienvenidos al minuto a minuto del emocionante duelo entre Pachuca y Necaxa en la jornada 9 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. El Estadio Hidalgo se prepara para recibir a los equipos en un enfrentamiento crucial para ambos. Pachuca, en busca de mantener su quinto lugar en la parte alta de la tabla con 14 unidades, se enfrenta a un Necaxa que necesita sumar puntos para alejarse de la zona baja, al colocarse 12 de la general con 9 puntos. ¡No se pierdan ningún detalle de este vibrante partido!