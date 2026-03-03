Pachuca vs Necaxa en vivo: ¿Quién gana hoy el partido de Liga MX 2026? Jornada 9

Resultado en vivo online: Pachuca vs Necaxa | Jornada 9 del Clausura 2026 de la Liga MX

¡¡¡BUENAS TARDES!!! Bienvenidos al minuto a minuto del emocionante duelo entre Pachuca y Necaxa en la jornada 9 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. El Estadio Hidalgo se prepara para recibir a los equipos en un enfrentamiento crucial para ambos. Pachuca, en busca de mantener su quinto lugar en la parte alta de la tabla con 14 unidades, se enfrenta a un Necaxa que necesita sumar puntos para alejarse de la zona baja, al colocarse 12 de la general con 9 puntos. ¡No se pierdan ningún detalle de este vibrante partido!