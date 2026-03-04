Muere Rafael del Castillo, expresidente de la Federación Mexicana de Fútbol

Rafael del Castillo fue presidente de la FMF y fue parte importante de la organización del Mundial de México 1986

Rafael del Castillo, expresidente de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), falleció este martes 3 de marzo de 2026 a los 92 años. Del Castillo presidió la FMF entre 1980 y 1988 y fue una figura clave en la organización del Mundial de México 1986, un evento que marcó un hito en la historia del fútbol mexicano. Su gestión también estuvo marcada por los ‘cachirules’ de la selección mexicana.

La noticia de su deceso fue confirmada por Mikel Arriola, Comisionado de la FMF, quien expresó su pesar a través de un mensaje en redes sociales. “Lamento profundamente el sensible fallecimiento esta tarde de Rafael del Castillo, expresidente de la FMF y un hombre fundamental en la historia del fútbol en nuestro país. Mi más sentido pésame y nuestras oraciones a sus familiares y amistades. Descanse en paz”, escribió Arriola.

Recientemente la FMF rindió homenaje a Rafael del Castillo al develar un retrato en el recién inaugurado “Salón de los presidentes” en sus instalaciones. Este gesto simboliza el reconocimiento a su legado en la Liga MX.

Durante su presidencia, Del Castillo fue fundamental en la organización de la Copa del Mundo de 1986, un evento que marcó un antes y un después para el fútbol en México. El país, que había sido seleccionado como anfitrión de manera inesperada tras la descalificación de Colombia, logró una organización ejemplar del torneo, considerado uno de los mejores de la historia. Además, bajo su liderazgo, la selección nacional alcanzó uno de sus logros más importantes, con una destacada actuación en el Mundial.

Mikel Arriola, al referirse a su legado, comentó durante la develación del retrato: “Fue una pieza clave para que nuestro país albergara un segundo Mundial, México 86. Se concentró en preparar a la selección nacional para alcanzar la mejor actuación en nuestra historia mundialista. Entendió el fútbol como un fenómeno social y cultural y supo que la Federación debía ser no solo una entidad deportiva, sino una institución al servicio del país”.

El expresidente de la FMF también fue un impulsor de la idea de que la Federación debía ser una institución al servicio del país, no solo del fútbol. Bajo su liderazgo, el organismo mexicano comenzó a alinearse con los estándares internacionales de gestión deportiva, lo que marcó una transición hacia un modelo más profesional y estructurado.

Además, subrayó la importancia de su visión en la modernización de la gestión deportiva, destacando su impulso por estructurar selecciones menores para generar un flujo constante de talento futbolístico.

