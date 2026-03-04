Larcamón baja la euforia de Cruz Azul tras ‘sufrir ante el último de la tabla’

El técnico de Cruz Azul reflexiona sobre la victoria ante Santos y la importancia de mantener la calma en la lucha por el título

Nicolás Larcamón pide calma ante favoritimos de Cruz Azul | Imago 7

Luego de la victoria de Cruz Azul 2-1 sobre Santos en la jornada 9 de la Liga MX, Nicolás Larcamón ofreció una conferencia de prensa en la que destacó la importancia de no caer en la tentación de pensar en el título, a pesar de ser uno de los equipos favoritos del torneo. Larcamón aseguró que es fundamental no confiarse en cada partido.

El estratega celeste reconoció la dificultad del partido en la Comarca Lagunera y destacó la entrega del equipo local. “Hoy enfrentamos un rival durísimo. No mermaron nunca en esfuerzo. Fueron con atrevimiento a presionarnos a zonas altas y, sobre todo, lo hicieron de manera colectiva”, comentó.

A pesar de la victoria, el técnico argentino subrayó que el equipo no debe dejarse llevar por el favoritismo en el torneo. “Creo que nosotros tenemos que ser inteligentes y saber competir en lo que resta de la fase regular, ambicionar el mejor puesto posible, pero siempre sabiendo que todo se define en el último mes de competencia. Lo trascendental para nosotros tiene que ser en esa instancia de Liguilla”, añadió.

Larcamón, quien ha mantenido una gestión positiva en el equipo, hizo un llamado a la calma y al trabajo constante. “No puedes hablar de título, de Liguilla, cuando el último de la tabla te propone este partido, cuando te exige de esta manera”, expresó de forma clara, señalando que no se deben subestimar los rivales.

En cuanto a la rotación del equipo y los cambios realizados durante el partido, Larcamón destacó el trabajo de aquellos jugadores que no siempre inician de titulares. “Nico es un jugador que rindió bárbaro los minutos que jugó y viene siendo una pieza fundamental”, comentó sobre Nicolás. También se refirió a Amauri, otro de los cambios durante el partido, y aseguró que, aunque su función ofensiva puede haberlo dejado más expuesto defensivamente, “está trabajando muy bien” y su rendimiento ha sido positivo.

El entrenador hizo hincapié en la preparación física del equipo para lo que se viene en el calendario, destacando que la verdadera competencia comienza ahora. “Ahora empieza lo que verdaderamente será la doble competencia, porque no solo la Liga MX, sino también la Concachampions, demandarán el máximo esfuerzo”, dijo.

Larcamón cerró asegurando que la parte más exigente del torneo está por llegar y que, en este tramo, todos los jugadores serán puestos a prueba. “Es una etapa linda de la competencia, que va a poner a todos a prueba. Estoy convencido de que el plantel está trabajando muy bien y que tenemos las herramientas para competir hasta el final”, concluyó.

