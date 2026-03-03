San Luis vs Mazatlán FC en vivo la Liga MX 2026: resultado y goles de la jornada 9
Las mejores acciones del cotejo entre potosinos y mazatlecos solo por Claro Sports
Alineaciones del San Luis vs Mazatlán FC para la jornada 9, al momento
Estos serían los elementos elegidos por Guillermo Abascal y por Sergio Bueno para encarar el duelo de la fecha 9.
Atlético de San Luis: Andrés Sánchez; Torres, Juanpe, Galindo, Águila, Esteves, Salles Lamonge, Medina, Muñóz, Flores y Joao Pedro.
Mazatlán: Ricardo Rodríguez, Mauro Zaleta, Lucas Merolla, Facundo Almada, Ángel Leyva, Sebastián Santos, Jordan Sierra, Edgar Bárcenas, Omar Moreno, Luiz Dudu, Álvaro Rubio.
¿A qué hora inicia el San Luis vs Mazatlán FC hoy 3 de marzo de 2026?
El partido se llevará a cabo en punto de las 21:00 horas, tiempo del centro de México, y se desarrollará en la cancha del Estadio Alfonso Lastras.
¿Dónde ver el San Luis vs Mazatlán FC en vivo? Canales de TV y streaming online
El Partido lo podrás seguir a través de la señal de ESPN, y por los sistemas de streaming de Disney+ y Vix+.
¡Bienvenidos a la fiesta de la Liga MX!
Buenas tardes damas y caballeros. La actividad de la jornada 9 del Clausura 2026 continúa este martes 3 de marzo con el duelo ente el Atlético de San Luis y el Mazatlán FC, duelo a celebrarse en la cancha del Estadio Alfonso Lastras.
Duelo de necesitados es el que se presenta en la huasteca potosina. Los mazatlecos, con 7 puntos sumados al momento llegan motivados al encuentro tras vencer por la mínima diferencia a los Tuzos del Pachuca. Por su parte, los potosinos, con la misma cantidad de unidades sumadas, cayó en casa ante la Franja del Puebla.
No te pierdas las mejores acciones del encuentro entre San Luis y Mazatlán dentro de la jornada 9 del Clausura 2026, solo por Claro Sports y nuestro tradicional MINUTO A MINUTO.