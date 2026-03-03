San Luis vs Mazatlán FC en vivo la Liga MX 2026: resultado y goles de la jornada 9

¡Bienvenidos a la fiesta de la Liga MX!

Buenas tardes damas y caballeros. La actividad de la jornada 9 del Clausura 2026 continúa este martes 3 de marzo con el duelo ente el Atlético de San Luis y el Mazatlán FC, duelo a celebrarse en la cancha del Estadio Alfonso Lastras.

Duelo de necesitados es el que se presenta en la huasteca potosina. Los mazatlecos, con 7 puntos sumados al momento llegan motivados al encuentro tras vencer por la mínima diferencia a los Tuzos del Pachuca. Por su parte, los potosinos, con la misma cantidad de unidades sumadas, cayó en casa ante la Franja del Puebla.

No te pierdas las mejores acciones del encuentro entre San Luis y Mazatlán dentro de la jornada 9 del Clausura 2026, solo por Claro Sports y nuestro tradicional MINUTO A MINUTO.