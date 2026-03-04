Toluca hace la diablura y le quita el invicto a Pumas en CU

No te pierdas las acciones de este vibrante partido entre equipos invictos desde la cancha del Estadio Olímpico Universitario

Toluca derrota a los Pumas en CU. | Imago 7

La jornada 9 del Clausura 2026 dejó a los Pumas sin su invicto tras caer 3-2 ante Toluca en un intenso partido disputado en el Estadio Olímpico Universitario. Con esta victoria, los Diablos Rojos no solo mantienen su condición de invictos, sino que se mantienen firmes en el subliderato de la Liga MX con 21 puntos, solo por detrás de Cruz Azul. Pumas, por su parte, se queda con 16 unidades en el quinto puesto.

El partido comenzó con muchas llegadas, aunque fue Pumas quien pegó primero. En el minuto 29, Robert Morales convirtió un penalti a favor de los locales, colocando el 1-0 tras una falta cometida por Luan dentro del área. Sin embargo, la ventaja fue efímera. Apenas siete minutos después, en el minuto 37, Jesús Angulo igualó para Toluca con un remate desde fuera del área, que se coló en la escuadra izquierda, un gol que ponía a los Diablos de nuevo en el juego.

Ya en la segunda mitad, las emociones no cesaron. A los 63 minutos, Pumas parecía retomar la ventaja cuando Álvaro Angulo anotó un gol tras un remate de cabeza proveniente de un centro de Uriel Antuna. Sin embargo, Toluca no tardó en responder. A los 73 minutos, Diego Barbosa empató nuevamente para Toluca, con un remate desde fuera del área que dejó sin oportunidad al portero de Pumas, Keylor Navas.

La recta final del partido fue crucial. A los 78 minutos, Paulinho anotó el gol definitivo para Toluca, un remate de cabeza a centro de Jesús Gallardo. Con este tanto, Toluca selló su victoria por 3-2, y aunque Pumas buscó el empate en los minutos finales, la defensa de los Diablos mantuvo el resultado.

Con esta derrota, los Pumas caen de su invicto, pero siguen siendo un equipo sólido en el torneo. Toluca, por su parte, se mantiene firme en su búsqueda por el liderato, con la satisfacción de haber derrotado a un rival directo y mantener su racha perfecta. Ahora, los Diablos son el único equipo invicto de la Liga MX, mientras que Pumas tendrá que trabajar para regresar a la senda del triunfo en los próximos partidos.

Resumen Pumas vs Toluca: resultado, goles y estadísticas

¿Dónde ver en vivo el Pumas vs Toluca? Canales de TV y transmisión streaming El partido podrá seguirse en directo a través de Canal 5, TUDN y la plataforma de streaming ViX, disponible para usuarios suscritos. Así como en Claro Sports te llevaremos nuestro tradicional minuto a minuto y toda la cobertura. Con estas opciones de transmisión, los fanáticos no se perderán ni un solo detalle del enfrentamiento, desde el arranque hasta el silbatazo final. Liga MX: alineaciones del Pumas vs Toluca para la jornada 9, al momento Tanto Efraín Juárez como Antonio Mohamed mandarán a la cancha lo mejor que tengan disponible en busca de los tres puntos: Pumas: Keylor Navas, López, Silva, Ángel Azuaje, Álvaro Angulo, Alan Medina, Adalberto Carrasquilla, Pedro Vite, Jordan Carrillo, Robert Morales y Juninho. Toluca: Hugo González, Diego Zaragoza, Bruno Mendez, Federico Pereira, Jesús Gallardo, Franco Romero, Luan, Jorge Díaz, Jesús Angulo, Pavel Pérez y Paulinho. Antecedentes del Pumas vs Toluca y últimos resultados en la Liga MX La rivalidad reciente entre Pumas y Toluca ha sido marcada por una notable paridad, con varios empates y encuentros muy disputados que reflejan la competitividad de ambos equipos en la Liga MX. En sus últimos enfrentamientos oficiales, se han registrado empates 1-1 en varias ocasiones, tanto en el Clausura 2025 como en ediciones anteriores del Apertura y otros torneos, lo que destaca la igualdad histórica entre los felinos y los diablos. En los torneos recientes de la Liga MX, los choques entre Deportivo Toluca FC y Club Universidad Nacional se han caracterizado por su equilibrio, con múltiples igualadas y solo un triunfo claro para los Diablos Rojos. A continuación, un repaso de los cinco enfrentamientos más recientes entre estos dos equipos. Toluca vs Pumas UNAM 1 – 1 | 16 de agosto de 2025 Pumas UNAM vs Toluca 1 – 1 | 29 de enero de 2025 Toluca vs Pumas UNAM 1 – 1 | 5 de octubre de 2024 Toluca vs Pumas UNAM 3 – 0 | 17 de marzo de 2024 Pumas UNAM vs Toluca 1 – 1 | 18 de agosto de 2023 Clausura 2026: horario del partido Pumas vs Toluca, hoy 3 de marzo de 2026 Este martes 3 de marzo de 2026, Pumas y Toluca se enfrentarán en un duelo crucial de la jornada 9 de la Liga MX, que promete emociones fuertes debido a la intensa lucha por los primeros puestos de la tabla. El silbatazo inicial se dará inicio a las 21:10 horas, tiempo del centro de México. ¡¡¡BUENAS NOCHES!!! Bienvenidos sean todos ustedes a la fiesta del fútbol mexicano, en esta ocasión con el partido entre los dos únicos equipos invictos del Clausura 2026: Pumas y Toluca, correspondiente a la jornada 9, desde el Estadio Olímpico Universitario. La visita de los escarlatas resulta una verdadera prueba de fuego para el conjunto universitario, que intentará hacer valer su condición de local para mantenerse imbatible y seguir luchando en los primeros puestos del torneo. Eso sí, el panorama no luce tan sencillo, pues Toluca es el sublíder general de la competencia y actual bicampeón, por lo que un triunfo mexiquense es muy probable.

TE PUEDE INTERESAR: