Luis Javier Suárez y el idioma del gol en Sporting de Lisboa

El colombiano fue titular y anotó dos goles en la victoria del Sporting de Lisboa ante Estoril por la fecha 24 de la Primeira Liga.

Luis Javier Suárez llegó a los 22 goles en 23 partidos | REUTERS/Pedro Nunes

La fecha número 24 de la Primeira Liga de Portugal volvió a dejar como gran figura a Luis Javier Suárez. Sporting de Lisboa protagonizó el segundo partido de la jornada. Los capitalinos vencieron por tres goles a cero a Estoril en el Estadio José Alvalade a Estoril.

Desde muy temprano se vio la superioridad de los dirigidos por Rui Borges. Pues habían casi 30 puntos de diferencia en la tabla de posiciones entre un club y otro. De hecho, nada más al minuto seis, el delantero colombiano abrió el marcador tras un pase de Francisco Trincao.

10 minutos después, Luis Javier Suárez se volvió a reportar en el marcador con una gran definición tras un lindo pase de Morten Hjulmand. Luego, en la última jugada del partido. Nuno Santos asistió a Daniel Bragança para sentenciar la victoria por tres goles a cero del Sporting de Lisboa ante Estoril.

Luis Javier Suárez, goleador de la Liga de Portugal

El delantero colombiano fue titular y disputó los 90 minutos de la victoria por tres goles a cero del Sporting de Lisboa ante Estoril. El goleador ‘cafetero’ fue la gran figura del partido al anotar dos de los tres goles del juego. Antes de los 10 minutos ya se había reportado en el marcador con un toque sutil tras un centro de Francisco Trincao.

Solo 10 minutos después, consiguió su doblete. Un gran pase bombeado del volante central Morte Hjulmand dejo solo a Luis Javier Suárez para definir con una linda volea y decretar el 2-0 parcial en menos de 20 minutos jugados. Con este doblete, el colombiano acumula 22 goles en 23 partidos jugados en la Primeira Liga.

Aparte de sus dos anotaciones, Luis Javier Suárez dejo varios números interesantes. Cuatro remates, 18 de 27 pases acertados, cuatro pases en el último tercio, 100 % de efectividad en sus regates y un despeje, fueron los datos y estadísticas que lo catalogaron como la gran figura del partido ante Estoril.

