¿Por qué Municipal no puede ganar los partidos importantes?

Los ‘escarlatas’ protagonizan una curiosa racha adversa.

Municipal no está logrando ganar ‘los importantes’. (Rojos x)

Quien mire el vaso medio lleno dirá que, para jugar finales, hay que llegar. Alcanzar una instancia máxima es ley para los clubes grandes, están obligados por grandeza e historia a llegar siempre hasta lo último, y en ese sentido, Municipal ha logrado responder ya que llegó a las finales del Clausura y Apertura 2025, aunque no pudieron consagrarse en ninguna.

Tanto con Sebastián Bini como técnico en el Clausura, como con Mario Acevedo en el Apertura, el equipo no pudo coronar con un título las buenas campañas y si a esos registros le sumamos que lleva cinco partidos sin poder superar a su clásico rival, Comunicaciones, decanta una suerte de análisis que deja de manifiestos que Municipal no está logrando ‘ganar los partidos importantes‘.

Claro que todos los partidos son importantes, pero hay algunos llamados bisagra, esos que terminan de consolidar momentos. Han sido esos los que no pudo ganar Municipal últimamente y empieza a crecer una suerte de preocupación que ningún aficionado ‘rojo’ quiere que crezca.

En 2025, Municipal le pudo ganar una sola vez a Comunicaciones, en un juego disputado en El Trébol por la primera rueda del Clausura por 2-1. Tras ello, perdería por la mínima en el juego del mismo torneo por la segunda ronda, y ya en el Apertura, que fue para el caso el pero campeonato corto en la historia de los ‘cremas’, fueron dos empates 1-1 y 0-0, por lo que los ‘escarlatas’ no lograron aprovechar ese momento y así sacar ventaja.

Por alguna razón, Municipal viene tecleando cuando le toca enfrentarse contra rivales de peso en situaciones límite. Los jugadores empiezan a sentirlo, la afición a sufrirlo, la prensa a tocar el tema, el caso es que Municipal necesita empezar a ganar esos partidos que son bisagra y así volver a sentir esa superioridad que venía teniendo en esos duelo mano a mano.

En cuanto a los partidos que se vienen, recién en la segunda ronda del Clausura será que Municipal se vuelva a medir frente a Comunicaciones en su estadio, buscando cortar esa racha adversa. Quizás, el juego más picante que ganó en los últimos tiempos fue el reciente, el 4-2 contra Antigua por una nueva jornada del Clausura 2026.

Jornada 10, Clausura 2026 de Guatemala

28 de febrero: Guastatoya vs Comunicaciones, 16 hs.

28 de febrero: Municipal vs Marquense, 18 hs.

28 de febrero: Malacateco vs Antigua, 20 hs.

01 de marzo: Aurora vs Mixco, 11 hs.

01 de marzo: Achuapa vs Cobán, 13 hs.

01 de marzo: Xelajú vs Mictlán, 18 hs

