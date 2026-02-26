Edson Álvarez comparte imagen en muletas en su proceso de recuperación rumbo al Mundial 2026

El capitán del Tri inició su rehabilitación tras cirugía de tobillo y publicó foto con muletas. Estará fuera semanas y apunta a llegar fuerte al Mundial 2026

El mediocampista del Fenerbahce se perderá varias semanas | @edsonnalvarez

Edson Álvarez volvió a aparecer en redes sociales y lo hizo con una imagen que no pasó desapercibida: el mediocampista se mostró con muletas en el inicio de su proceso de recuperación. El futbolista mexicano compartió la fotografía como parte de la etapa posterior a la cirugía de tobillo a la que fue sometido, dejando claro que ya trabaja para volver a las canchas.

El capitán de la selección mexicana de fútbol atraviesa un momento clave en su carrera. Tras la intervención quirúrgica, comenzó su rehabilitación bajo supervisión médica, consciente de que cada paso será determinante para regresar en óptimas condiciones. Su publicación fue interpretada como un mensaje de fortaleza y compromiso.

En la imagen difundida en Instagram, Álvarez aparece apoyado en muletas, con semblante serio y concentrado. El mensaje que acompañó la foto reflejó determinación, paciencia y fe en el proceso, elementos fundamentales en una recuperación de este tipo. La respuesta de la afición no tardó en llegar, con cientos de comentarios de apoyo.

Para su club y para el combinado nacional, su ausencia representa un reto importante. Edson es uno de los líderes del vestidor y una pieza estructural en el mediocampo, gracias a su capacidad de recuperación, lectura táctica y liderazgo. Por ahora, estará fuera algunas semanas y su regreso dependerá estrictamente de la evolución física que presente.

El cuerpo médico prioriza que el futbolista complete cada fase sin apresurar plazos. La intención es evitar cualquier recaída que pueda comprometer su rendimiento a largo plazo, sobre todo en un calendario que exige intensidad y regularidad. La rehabilitación marcará el ritmo de su retorno competitivo.

De cara al Mundial 2026, la situación se sigue con atención dentro del entorno del Tri. Álvarez está proyectado como uno de los referentes del equipo que disputará la Copa del Mundo en casa, no solo por su experiencia internacional, sino por su peso específico dentro del grupo. Su liderazgo ha sido constante en los últimos procesos y su rol apunta a mantenerse.

Aunque el camino inmediato es la recuperación total del tobillo, la meta mayor es llegar en plenitud física al máximo torneo del fútbol mundial. La selección mexicana construye su proyecto rumbo a 2026 con una base consolidada, y Edson forma parte de ese núcleo que combina madurez y experiencia europea.

Por ahora, el mensaje es claro: paciencia y trabajo. Edson Álvarez ya dio el primer paso en su rehabilitación y su regreso dependerá exclusivamente de cómo responda su cuerpo en las próximas semanas. Mientras tanto, la ilusión de verlo comandar al Tri en el Mundial 2026 permanece intacta.

