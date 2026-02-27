¿Cuál es el plan de San Diego FC con Chucky Lozano? Tyler Heaps lo explica

El club lo confirma: Chucky Lozano no entra en planes 2026, entrena solo y buscan salida colaborativa para beneficiarlo y al club

El San Diego FC aclaró de manera contundente la situación de Hirving ‘Chucky’ Lozano, quien llegó como figura estelar al club de la MLS, pero que actualmente no entra en los planes deportivos del equipo para la temporada 2026. En una entrevista exclusiva con ESPN, el director deportivo Tyler Heaps detalló la postura institucional, reconociendo el interés de otros clubes en el jugador, pero enfatizando la búsqueda de una solución colaborativa que beneficie a todas las partes, incluyendo al propio Lozano y su futuro en la selección mexicana.

Postura firme del club

Tyler Heaps fue directo al afirmar que la decisión es inamovible: “Nuestra postura sigue siendo la misma. Hirving no forma parte ni formará parte de nuestros planes deportivos de cara a este año.” Esta declaración confirma que, pese a su contrato vigente y su salario millonario (alrededor de 6 millones de dólares de base anual), el club no contempla su regreso al equipo principal.

Interés de otros equipos y reconocimiento al talento

Heaps reconoció el valor del ‘Chucky’ en el mercado: “Ha habido y hay interés en los servicios de Hirving. Es un muy buen jugador, y creo que los equipos, tanto dentro como fuera de la liga, entienden que podría ser un muy buen jugador para otro club”. Esta frase subraya que Lozano sigue siendo atractivo para clubes de la MLS, Liga MX o incluso Europa, aunque el proceso de salida se complica por su cláusula de no-traspaso y su resistencia a dejar el equipo.

Escenario si no hay acuerdo

En caso de no concretarse una transferencia pronto, el director deportivo explicó el camino más probable. “Esa es la realidad. Si seguimos teniendo dificultades para llegar a un acuerdo con Hirving, sus representantes y otro club para encontrar una solución para él, lo esperado sería que continuara entrenando solo hasta que se abra el próximo mercado de fichajes, y ojalá podamos continuar esas conversaciones”. Actualmente, Lozano entrena de forma individual en las instalaciones del club, alejado del grupo principal.

Impacto en la selección mexicana y llamado a la colaboración

Heaps también abordó las repercusiones para el Tri, de cara al Mundial 2026 que se disputará en parte en Estados Unidos: “Sé, tras haber hablado con el cuerpo técnico de la selección mexicana, que necesitan que juegue. Les dejamos muy claro cuál era nuestra intención para Hirving este año, y sé que también han tenido conversaciones con él y sus representantes. Siempre es un reto y pone a la selección en una situación difícil tener que convocar a un jugador que no solo no juega, sino que no está en forma. Es una conversación interna que hemos tenido. Esperamos y esperamos que no llegue a ese punto y que trabajemos juntos y en colaboración para encontrar una solución”.

Intención de solución mutuamente beneficiosa

Finalmente, el directivo rechazó cualquier idea de obstaculizar la carrera del jugador y enfatizó el enfoque constructivo: “No se trata de asegurarnos de que Hirving no vuelva a jugar. No pretendemos recuperar cada dólar del traspaso. Intentamos trabajar en colaboración para encontrar una solución que no solo nos beneficie a nosotros, sino también a él como jugador a largo plazo”.

Con el mercado de fichajes de la MLS cerrando el 26 de marzo de 2026, el tiempo apremia para resolver esta situación que mantiene en vilo al futbolista, al club y a la afición mexicana que espera ver a ‘Chucky’ en plenitud para el Mundial.

