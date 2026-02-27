Borgetti, Layún, Kaká y Adriano, las nuevas estrellas para el México vs Brasil del partido de leyendas

Íconos de una generación dorada se unen a otros grandes como Ronaldinho, Marcelo y Edmílson para Brasil, mientras que por México ya estaban confirmados Rafa Márquez, Andrés Guardado y Pável Pardo

México y Brasil suman más estrellas al juego de leyendas

La cuenta regresiva para el esperado partido México vs Brasil Leyendas, que se disputará el 19 de abril de 2026 en el Estadio Azteca, suma emoción con la confirmación de nuevos nombres en las convocatorias de ambos equipos. De Brasil, se destacan dos íconos de una generación dorada: Kaká y Adriano, quienes se unen a otros grandes como Ronaldinho, Marcelo y Edmílson, formando un plantel que mezcla talento y carisma. Mientras tanto, del lado mexicano, Jared Borgetti y Miguel Layún se suman a referentes como Rafa Márquez, Andrés Guardado y Pável Pardo, creando una convocatoria que une distintas generaciones del fútbol nacional y promete rememorar grandes momentos de la historia de ambos países en el fútbol.

Este cruce de generaciones del fútbol nacional y brasileño busca revivir grandes momentos y goles inolvidables. Los aficionados tendrán la oportunidad de ver nuevamente a estos jugadores en el campo, reviviendo aquella esencia de partidos históricos que unieron a millones de fanáticos.

Pável Pardo, una de las grandes leyendas del fútbol mexicano, expresó su entusiasmo por este evento: “Volver a vestir la camiseta nacional en un encuentro histórico como el México vs Brasil Leyendas me llena de orgullo y emoción. Es revivir recuerdos y compartir historias junto a grandes figuras del fútbol internacional; pero, por encima de todo, es un reencuentro con la afición, porque sin la afición no existirían las leyendas. Estoy seguro de que será una velada nostálgica, emotiva, alegre y llena de pasión que nos permitirá crear nuevos recuerdos juntos”, comentó.

Con una proyección de más de 65,000 asistentes y 36 figuras históricas en el campo, el partido promete ser uno de los eventos más relevantes en la antesala de la Copa del Mundo. Aún se esperan los anuncios de los directores técnicos que guiarán a ambas selecciones en este enfrentamiento, lo que aumenta aún más la expectación.

Este evento no solo es un partido de fútbol, sino una oportunidad para revivir momentos gloriosos de la historia del deporte, ver de cerca a los ídolos de distintas épocas y disfrutar de una fiesta del fútbol que marcará a todos los presentes. La combinación de figuras históricas, la emoción del encuentro y el apoyo de la afición garantiza que el México vs Brasil Leyendas será un evento inolvidable.

Cuando las leyendas regresan al campo, se revive la historia del fútbol, y este partido será la prueba de ello. Con grandes nombres y una atmósfera única, el México vs Brasil Leyendas promete ser un evento lleno de pasión, nostalgia y, por supuesto, fútbol de la mejor calidad.

¿A qué hora comienza la venta general para el México vs Brasil?

La venta general de boletos para el esperado partido México vs Brasil Leyendas, que se llevará a cabo el próximo 19 de abril en el Estadio Azteca, comenzará este viernes 27 de febrero a las 08:00 horas. Los aficionados interesados en asistir a este evento histórico, que reunirá a exjugadores que marcaron una época en ambas selecciones, podrán adquirir sus entradas a través de la plataforma oficial fanki.com.mx. En esta plataforma, se habilitará un sistema digital de compras que facilitará el acceso a los boletos. Los precios de las entradas arrancarán desde 600 pesos, con el objetivo de permitir que distintos sectores del público puedan ser parte de este gran encuentro, donde los recuerdos de goles y momentos icónicos del fútbol de Brasil y México se revivirán en el campo del Estadio Azteca.

La organización del evento trabaja para ofrecer una experiencia accesible para la afición. Con precios desde los $600 pesos, el partido busca garantizar que un amplio sector del público pueda disfrutar de esta gran cita. Además, el recién remodelado Estadio Azteca contará con nuevas zonas y hospitalities, brindando comodidad y un entorno exclusivo para los asistentes.

