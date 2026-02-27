Los cinco centroamericanos que van por la gloria en Europa

Tres jugarán las fases finales de la Europa League, dos de la Conference.

Bailey y Palma, dos que pelearán. (Reuters)

Celebrado el sorteo de los octavos de final de la UEFA Europa League y UEFA Conference League 2025-2026, quedaron definidos los cruces y a su vez los futuros juegos de cuartos, semis y final. Cada uno de los equipos ya conoce qué camino deberá afrontar si pretende hacer historia, y así es como inicia la recta final de las competencias pautada para el día 12 de marzo en ambos casos.

El caso es que a lo largo de las dos competencias, contamos con hasta cinco jugadores nacidos en la región de Centroamérica que estarán luchando por hacer historia. Tendremos a tres jugadores disputando las fases finales de la Europa League y a los restantes dos jugando la Conference League, en busca de dejar a sus respectivas naciones en lo más alto del plano internacional.

Los cinco centroamericanos

Sheraldo Becker, Surinam: Mainz – Conference League

Luis Palma, Honduras: Lech Poznan – Conference League

Pablo Rosario, República Dominicana: Porto – Europa League

Júnior Firpo, República Dominicana: Betis – Europa League

Leon Bailey, Jamaica: Aston Villa – Europa League

De los cinco nombrados, quien más posibilidades tiene en términos de favoritos son Leon Bailey, ya que Aston Villa es uno de los mejores equipos de la Europa League, así como Pablo Rosario, quien está en un copero como el Porto. Si bien el Mainz de Becker, el Betis de Firpo y el Poznan de Palma son competitivos, corren de atrás en el plano general.

¿Cómo se juegan los octavos de final de la Europa League 2026? Partidos, fechas y horarios

Los octavos de final de la UEFA Europa League 2025/26 se disputan a doble partido, con encuentros de ida y vuelta programados para el 12 y 19 de marzo de 2026. Los ocho equipos mejor ubicados en la fase liga actúan como cabezas de serie y cerrarán la eliminatoria en condición de local. Los cruces confirmados son los siguientes:

Ferencváros vs Braga

Genk vs Freiburg

Stuttgart vs Porto

Bologna vs Roma

Panathinaikos vs Real Betis

Celta vs Lyon

Nottingham Forest vs Midtjylland

Lille vs Aston Villa

¿Cómo y cuándo se juegan los octavos de final de la Conference League 2026? Calendario completo

Los octavos de final se disputarán a doble partido, con encuentros programados para el 12 y 19 de marzo de 2026. Como es habitual, la UEFA confirmará horarios oficiales tras la publicación del calendario definitivo. Los cruces quedaron establecidos de la siguiente manera:

Lech Poznan vs Shakhtar Donetsk

Crystal Palace vs AEK Larnaca

Samsunspor vs Rayo Vallecano

Sigma Olomouc vs Mainz 05

AZ Alkmaar vs Sparta Praga

Fiorentina vs Raków

Celje vs AEK Atenas

Rijeka vs Estrasburgo

¿Cómo quedan las llaves de la Europa League para cuartos de final y semifinales?

El cuadro ya quedó definido tras el sorteo, por lo que cada equipo conoce su camino potencial hasta la final de Estambul. Las semifinales enfrentarán a los ganadores de las dos primeras llaves por un lado del cuadro, y a los vencedores de las dos últimas por el otro, definiendo así a los finalistas.

El ganador de Ferencváros vs Braga se enfrentará en cuartos de final al ganador de Panathinaikos vs Real Betis .

se enfrentará en cuartos de final al ganador de . El vencedor de Celta vs Lyon se cruzará con el ganador de Genk vs Freiburg .

se cruzará con el ganador de . El ganador de Stuttgart vs Porto se medirá con el vencedor de Nottingham Forest vs Midtjylland .

se medirá con el vencedor de . El ganador de Bologna vs Roma chocará ante el ganador de Lille vs Aston Villa

¿Cómo quedan los cruces de la Conference League para cuartos de final y semifinales?

Tras el sorteo, el cuadro quedará completamente definido hasta la final. Los ganadores de las primeras dos llaves se enfrentarán en una semifinal, mientras que los vencedores de las llaves 3 y 4 disputarán la otra. Según la disposición del sorteo quedó de la siguiente forma:

Llave 1: El ganador de Lech Poznań vs Shakhtar Donetsk se enfrentará al vencedor de AZ Alkmaar vs Sparta Praga .

El ganador de se enfrentará al vencedor de . Llave 2: El ganador de Crystal Palace vs AEK Larnaca se cruzará con el vencedor de Fiorentina vs Raków Częstochowa .

El ganador de se cruzará con el vencedor de . Llave 3: El ganador de Samsunspor vs Rayo Vallecano se medirá con el vencedor de Celje vs AEK Atenas .

El ganador de se medirá con el vencedor de . Llave 4: El ganador de Sigma Olomouc vs Mainz 05 se enfrentará al vencedor de Rijeka vs Strasbourg

