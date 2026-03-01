Allegri transmite optimismo con Santiago Gimenez y espera su pronto regreso a las canchas

El estratega confirma que el mexicano está cerca de volver tras su lesión y destaca la competencia ofensiva y la armonía con el Milan

El Milan se prepara para afrontar un nuevo compromiso en la Serie A frente a la Cremonese, en un tramo del calendario que puede marcar el rumbo definitivo del equipo en la temporada. En la antesala del encuentro, Massimiliano Allegri compareció ante los medios y dejó señales claras sobre la evolución de Santiago Gimenez, quien se encuentra en la recta final de su recuperación tras la lesión de tobillo.

El técnico rossonero no ocultó su satisfacción por el progreso del delantero mexicano y destacó que su vuelta podría estar más cerca de lo previsto. Además, habló del momento ofensivo del equipo, del papel de Christian Pulisic y de su propio futuro en el club.

Optimismo por Santiago Gimenez

Uno de los temas centrales fue el estado físico de Santiago Gimenez. Allegri explicó con detalle cómo avanza el proceso de recuperación del atacante, quien ha sido baja en semanas recientes por un problema en el tobillo. “Ha completado su preacondicionamiento y se encuentra en buenas condiciones. Es posible que esta semana vuelva a entrenar, y es un buen comienzo, una buena recuperación”, señaló el estratega italiano.

Las palabras del entrenador reflejan confianza en que el regreso del mexicano pueda concretarse en breve. Para el Milan, contar nuevamente con Gimenez representa recuperar presencia en el área y una alternativa clave en la definición, especialmente en una fase del campeonato donde cada punto tiene un peso específico.

Competencia en el ataque y el caso Pulisic

Allegri también abordó la situación de su frente ofensivo y dejó claro que la competencia interna será determinante para el duelo ante Cremonese. El técnico evitó confirmar titulares y subrayó la importancia de la profundidad de plantilla. “Ahora mismo, los cuatro delanteros a mi disposición están en un buen momento. Todavía no sé quién será titular. Sin embargo, la aportación desde el banquillo también será crucial en la última media hora del partido”, explicó.

Sobre Christian Pulisic, destacó su evolución en distintos aspectos del juego y su disposición para marcar diferencias en el cierre de temporada. “Pulisic también ha mejorado mental y físicamente, y pronto encontrará la manera de volver a marcar”, añadió, dejando entrever que confía en el aporte del estadounidense en el tramo decisivo.

El momento del Milan en la temporada

Más allá de los nombres propios, Allegri fue claro al analizar la actualidad del equipo en la Serie A. Reconoció que el club atraviesa una etapa en la que los resultados definirán objetivos y expectativas. “Por supuesto, en cualquier conversación puede haber diferentes puntos de vista. Es importante que todos trabajemos por el bien del Milan. Estoy muy contento de haber regresado al Milan después de 15 años y de haber empezado a trabajar con un grupo maravilloso de jugadores”, afirmó.

El técnico hizo énfasis en la planificación institucional y en la necesidad de sostener el rendimiento competitivo. “El club está planificando y estructurando el futuro del Milan. Para ello, necesitamos lograr el resultado más importante. En marzo, estábamos en una posición bastante buena. Ahora tenemos que ver si somos lo suficientemente buenos para quedarnos o dar el paso definitivo”, comentó, en referencia al desafío que enfrenta el equipo en la recta final del campeonato.

Su futuro y la relación con el club

Allegri cerró su intervención despejando dudas sobre su continuidad y la relación con la dirigencia rossonera. El entrenador dejó claro que existe sintonía institucional, aunque el balance final dependerá de los objetivos alcanzados. “Hay armonía entre el club y yo”, sentenció, enviando un mensaje de estabilidad en medio de las exigencias propias de un club con aspiraciones altas.

