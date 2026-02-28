Jaguares vs Junior, en vivo la Liga BetPlay 2026: ¿Quién gana el partido de hoy?

El duelo regional de la Costa Caribe en Colombia cita a ‘Felinos’ y ‘Tiburones’ en el Jaraguay de Montería.

Jaguares vs Junior, en vivo | Claro Sports

Segundo turno de la fecha en este sábado, finalizando febrero, en el Jaraguay de Montería. Llegó el turno de Jaguares de Córdoba y Junior de Barranquilla, dos escuadras de la zona norte del país que necesitan de una victoria. El ‘Tiburón’ llega ansioso por imponer su sello fuera de casa para lavarse la cara.

El cuadro local, recién ascendido y dependiendo de su promedio, espera volver a la senda de la victoria tras caer goleado en Cali a manos de América. Del otro lado el cuadro rojiblanco, dolido por su último desliz ante Santa Fe el pasado fin de semana, tiene como requisitio los tres puntos.

Horario del partido Jaguares vs Junior hoy, sábado 28 de febrero

Este duelo, válido por la novena fecha, se disputará el sábado 28 de febrero a partir de las 6:20 de la tarde en el Jaraguay de Montería con el arbitraje del bogotano Andrés Rojas.

Alineaciones del Jaguares vs Junior para la fecha 9, al momento

Así forma Jaguares: Diego Martínez; Jhon Altamiranda, Carlos Ordoñez, Carlos Henao, Mauricio Castaño; Johan Hinestroza, Royscer Colpa, Jhonier Viveros; Duván Rodríguez, Kahiser Lenis y Andrés Rentería. DT: Gustavo Florentín.

Así forma Junior: Mauro Silveira; Yeison Suárez, Jhomier Guerrero, Jermein Peña, Lucas Monzón; Jesús Rivas, Guillermo Celis, Yimmi Chará; Juan Ríos, Guillermo Paiva y Luis Muriel. DT: Alfredo Arias.

¿Quién transmite en vivo el Jaguares vs Junior y dónde mirar en TV y streaming?

A través del canal de Win+ Fútbol, usted podrá seguir las emociones del compromiso, al igual que Win Play en su plataforma streaming.

