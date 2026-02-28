Monterrey vs Cruz Azul en vivo: ¿Quién gana hoy el partido de Liga MX 2026? Jornada 8
El duelo entre Rayados y la Máquina se perfila como uno de los encuentros más atractivos de la jornada 8
Clausura 2026: horario del partido Monterrey vs Cruz Azul, hoy 28 de febrero de 2026
El partido se jugará este sábado 28 de febrero de 2026 en el Gigante de Acero, casa de Rayados, y está programado para arrancar a las 19:05 horas, tiempo del centro de México. La localía será un factor clave para los regiomontanos, que intentarán hacerse fuertes ante su afición.
Liga MX: alineaciones del Monterrey vs Cruz Azul para la jornada 8, al momento
Monterrey afronta este compromiso con la obligación de corregir su funcionamiento táctico para reencontrarse con la confianza ante su afición, luego de una campaña marcada por altibajos y resultados adversos que han incrementado la presión interna. El técnico Domènec Torrent podría reforzar la solidez defensiva y dar mayor protagonismo a la creatividad en el mediocampo para generar opciones de gol, aunque las inconsistencias recientes siguen siendo motivo de preocupación.
En contraste, Cruz Azul llega con impulso positivo bajo la dirección de Nicolás Larcamón, mostrando un planteamiento equilibrado que apuesta por transiciones veloces y dominio en la zona central del campo. La Máquina ha encontrado estabilidad en su sistema y busca mantener la inercia favorable que lo tiene en la parte alta de la clasificación.
Monterrey: Cárdenas; Reyes, Guzmán, Aceves, Chávez; Ambriz, Torres; Fimbres, Canales, Orellano; Durdevic.
Cruz Azul: Gudiño; Ditta, Lira, Piovi; Rodarte, Palavecino, Márquez, Rotondi; Rodríguez, Paradela; Fernández.
¿Dónde ver en vivo el Monterrey vs Cruz Azul? Canales de TV y transmisión streaming
Los aficionados podrán seguir el Monterrey vs Cruz Azul en vivo a través de distintas plataformas de transmisión en México, lo que garantiza múltiples opciones para no perderse ningún detalle del encuentro. En televisión abierta, la principal señal será Canal 5, mientras que en sistemas de paga y streaming estarán disponibles TUDN y ViX Premium.
Antecedentes del Monterrey vs Cruz Azul y últimos resultados en la Liga MX
El historial entre Monterrey y Cruz Azul favorece ligeramente a los cementeros en el balance total. En los últimos años, Cruz Azul ha dominado claramente, sin perder en 6 de los últimos 8 partidos directos.
25/10/2025: Cruz Azul 2-0 Monterrey
08/03/2025: Cruz Azul 1-1 Monterrey
13/07/2024: Monterrey 0-4 Cruz Azul
19/05/2024: Cruz Azul 1-2 Monterrey
16/05/2024: Monterrey 0-1 Cruz Azul
Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Clausura 2026?
Aunque Monterrey jugará en casa, el análisis futbolístico coloca a Cruz Azul como el favorito para quedarse con los tres puntos por el momento que atraviesa y su rendimiento reciente. La consistencia mostrada por La Máquina en las últimas jornadas le da ventaja en el pronóstico deportivo, incluso actuando como visitante.
No obstante, las casas de apuestas presentan un panorama distinto y favorecen a Rayados en los momios. La victoria del conjunto regiomontano aparece con una cuota de +114, mientras que el triunfo celeste se ubica en +235 y el empate en +245.