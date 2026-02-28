Monterrey vs Cruz Azul en vivo: ¿Quién gana hoy el partido de Liga MX 2026? Jornada 8

Liga MX: alineaciones del Monterrey vs Cruz Azul para la jornada 8, al momento

Monterrey afronta este compromiso con la obligación de corregir su funcionamiento táctico para reencontrarse con la confianza ante su afición, luego de una campaña marcada por altibajos y resultados adversos que han incrementado la presión interna. El técnico Domènec Torrent podría reforzar la solidez defensiva y dar mayor protagonismo a la creatividad en el mediocampo para generar opciones de gol, aunque las inconsistencias recientes siguen siendo motivo de preocupación.

En contraste, Cruz Azul llega con impulso positivo bajo la dirección de Nicolás Larcamón, mostrando un planteamiento equilibrado que apuesta por transiciones veloces y dominio en la zona central del campo. La Máquina ha encontrado estabilidad en su sistema y busca mantener la inercia favorable que lo tiene en la parte alta de la clasificación.

Monterrey: Cárdenas; Reyes, Guzmán, Aceves, Chávez; Ambriz, Torres; Fimbres, Canales, Orellano; Durdevic.

Cruz Azul: Gudiño; Ditta, Lira, Piovi; Rodarte, Palavecino, Márquez, Rotondi; Rodríguez, Paradela; Fernández.