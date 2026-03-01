Puebla vuelve a ganar luego de seis jornadas con gol de último segundo ante San Luis

El tanto cayó al minuto 90 y desató la euforia poblana en un duelo que parecía condenado al empate sin goles

El Club Puebla rompió una racha de seis partidos sin conocer la victoria tras imponerse 0-1 al Atlético San Luis en la jornada 8 del Clausura 2026 de la Liga MX, gracias a un gol agónico en tiempo de compensación. El tanto cayó al minuto 90 y desató la euforia poblana en un duelo que parecía condenado al empate sin goles.

Durante la primera mitad, el encuentro fue intenso pero carente de contundencia. Tanto Atlético San Luis como Puebla generaron aproximaciones, aunque la falta de puntería y las intervenciones defensivas evitaron que el marcador se moviera antes del descanso. Remates desviados, atajadas oportunas y varias faltas marcaron un trámite trabado en el mediocampo.

En el complemento, el partido mantuvo la tensión. Atlético San Luis buscó aprovechar su condición de local y presionó con disparos de media distancia y jugadas a balón parado, pero la zaga visitante resistió los embates. Puebla respondió con cambios ofensivos que poco a poco inclinaron la balanza en el cierre del compromiso.

El momento decisivo llegó en el minuto 90. Tras un tiro de esquina, Brayan Garnica envió un servicio al área que terminó en una serie de rebotes y un disparo previo que encendió las alarmas. En la jugada siguiente, el propio Garnica volvió a aparecer con asistencia precisa para que Esteban Lozano definiera con la pierna derecha a quemarropa y marcara el 0-1 definitivo.

El tanto cayó cuando el cuarto árbitro ya había anunciado tres minutos de compensación, lo que convirtió la anotación en un golpe anímico letal para los potosinos. A pesar de un intento final que fue invalidado por fuera de juego, los locales no lograron reaccionar y el silbatazo confirmó la derrota en casa.

Para Puebla, este resultado representa más que tres puntos. El equipo corta una sequía de seis jornadas sin ganar y recupera confianza en un torneo donde había dejado escapar unidades importantes. El orden defensivo y la insistencia en el tramo final fueron claves para encontrar recompensa.

Atlético San Luis, por su parte, dejó escapar la oportunidad de sumar en casa y pagó caro la falta de contundencia en momentos clave. Con este resultado, Puebla toma un respiro en el Clausura 2026 y envía un mensaje claro: está dispuesto a pelear hasta el último segundo.

Clausura 2026: horario del partido Atlético de San Luis vs Puebla, hoy 28 de febrero de 2026 El encuentro entre Atlético de San Luis y Puebla se disputa este sábado 28 de febrero de 2026 a las 17:00 horas tiempo del centro de México. Liga MX: alineaciones del Atlético de San Luis vs Puebla para la jornada 8, al momento Atlético de San Luis: Andrés Sánchez, Julio Domínguez, Juan Ramírez, Lucas Esteves, Benjamín Galindo, Sebastien Salles-Lamonge, Miguel García, Oscar Macías, Joao Geraldino, Santiago Muñoz, Jesús Medina. Puebla: Ricardo Gutiérrez, Juan Vargas, Nicolás Díaz, Eduardo Navarro, Fernando Monárrez, Iker Moreno, Edgar Guerra, Alonso Ramírez, Alejandro Organista, Kevin Velasco, Emiliano Gómez. ¿Dónde ver en vivo el Atlético de San Luis vs Puebla? Canales de TV y transmisión streaming El partido entre Atlético de San Luis y Puebla se transmite en vivo por ESPN y Disney+ en México Antecedentes del Atlético de San Luis vs Puebla y últimos resultados en la Liga MX El historial reciente favorece ligeramente a Atlético de San Luis, especialmente en casa. Los últimos enfrentamientos muestran dominio potosino: 15.08.25: Puebla 0-2 Atl. San Luis

17.01.25: Puebla 1-2 Atl. San Luis

02.11.24: Atl. San Luis 2-0 Puebla

01.03.24: Atl. San Luis 4-0 Puebla

18.08.23: Puebla 1-2 Atl. San Luis San Luis ha ganado cuatro de los últimos cinco duelos, incluyendo goleadas en su estadio. Puebla lucha por romper esta racha negativa ante los tuneros. Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Clausura 2026? Según caliente.mx, Atlético de San Luis es el claro favorito con momios de -104, lo que indica una victoria probable en casa. El empate cotiza en +245, mientras que el triunfo de Puebla está en +280, reflejando su mal momento y la fortaleza local de los potosinos. Los expertos coinciden en que San Luis tiene ventaja por su forma reciente en el Estadio Libertad Financiera y la necesidad de reaccionar, aunque Puebla podría sorprender si mejora su efectividad. ¡Bienvenidos al minuto a minuto del Atlético de San Luis vs Puebla, jornada 8 Liga MX 2026! El Clausura 2026 de la Liga MX llega a su jornada 8 con un duelo clave en el Estadio Libertad Financiera (antes Alfonso Lastras), donde Atlético de San Luis recibe al Puebla. Ambos equipos llegan con urgencias similares: necesitan puntos para escalar en la tabla y alejarse de la zona baja. San Luis ocupa la posición 12 con 7 puntos tras siete jornadas (2 victorias, 1 empate y 4 derrotas), mostrando irregularidad pero con momentos de brillo en casa, como su reciente victoria sobre Querétaro. Por su parte, Puebla se ubica en el sitio 17 con solo 5 puntos (1 victoria, 2 empates y 4 derrotas), sufriendo una campaña complicada con pocos goles anotados y defensas vulnerables. La Franja llega con presión extra por su bajo rendimiento histórico en torneos recientes, mientras que los potosinos buscan aprovechar su localía para sumar de a tres y acercarse a la zona de clasificación. Este partido representa una oportunidad para que San Luis consolide su proyecto bajo Guillermo Abascal y para que Puebla rompa su mala racha fuera de casa. Con el torneo avanzando hacia la mitad, cada resultado cuenta para evitar complicaciones en la tabla de cocientes y la permanencia.

