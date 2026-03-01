América es goleado por Tigres con un Ángel Correa que fue un demonio en la cancha

Las Águilas perdieron a Vinicius Lima por expulsión después de estar un solo minuto en la cancha

Ángel Correa marcó el tercer tanto de Tigres ante América | Imago7

El América volvió a generar dudas en el torneo, luego de sufrir una dolorosa goleada de 4-1 en el Estadio Ciudad de los Deportes a manos de Tigres, en duelo correspondiente a la jornada 8 del Clausura 2026 de la Liga MX, donde Ángel Correa se convirtió en un verdadero demonio para los Azulcremas al provocar un penal y marcar un gol.

El partido comenzó con una sorpresa para los jugadores de Las Águilas y los miles de aficionados que se hicieron presentes en el inmueble, pues apenas a los dos minutos de juego Correa fue derribado dentro del área por Israel Reyes. Por lo que el silbante no dudó en marcar la pena máxima a favor de los visitantes.

Después de una serie de reclamos por parte de los Azulcremas, Juan Brunetta cobró de buena manera su disparo al 4′, venciendo a Luis Ángel Malagón, quien se lanzó al lado contrario donde disparó el argentino. Un duro golpe a los emplumados que los obligó a irse al frente para igualar las acciones en su casa.

Para su mala fortuna, el conjunto de André Jardine no salió enchufado en la primera parte, por lo que no pudo igualar las acciones en el marcador. Incluso vieron a los felinos celebrar su segunda anotación en la noche, cuando al minuto 23, tras un tiro de esquina, hubo un disparo de larga distancia con dirección a portería, el cual fue desviado por un taconcito de Jesús Angulo para poner el 2-0 parcial.

Las segunda parte inició con los Azulcremas lanzados al frente, pero un par de goles en un minuto y dos conatos de broncas marcaron el rumbo del compromiso.

Al minuto 69 Brian Rodríguez recibió el balón por el costado de la izquierda, ingresó al área y sacó un potente disparo que se estrelló en el poste más lejano de Nahuel Guzmán y se incrustó al fondo de las redes. Sin embargo, los regios respondieron en la siguiente jugada, con Correa mostrando su talento con la pelota, llevándola desde el medio campo hasta los linderos del área, desde donde sacó un disparo para vencer de nueva cuenta la meta americanista en la noche.

Bronca y expulsión desata la locura en el América vs Tigres

Ya en la recta final, a ocho minutos de llegar al 90′, Brian Rodríguez le dio un manotazo a un hombre de los felinos en tres-cuartos de cancha, lo que generó una serie de discusiones entre los futbolistas, al grado de vaciarse las bancas por la lateral del campo, cerca de las áreas técnicas. Tras una serie de empujones y cruce de palabras, el silbante expulsó al preparador físico del cuadro de Coapa.

Con los ánimos encendidos, Vinicius Lima ingresó de cambio al minuto 86 por Rodrigo Dourado; sin embargo, después de un minuto de estar en la cancha, se barrió muy fuerte a un rival, por lo que el árbitro no dudó en mostrarle la tarjeta roja de manera inmediata, dejando con un hombre menos a los Azulcremas.

Después de marcarle cuatro tantos al Puebla, Las Águilas sufrieron un cuarto tanto de los Tigres. Ya en el tiempo agregado (90′ +1), Juan Brunetta recibió un pase retrasado dentro del área y puso el 4-1 definitivo en el electrónico en el Estadio Ciudad de los Deportes, terminando con un doblete en esta noche.

Resumen América vs Tigres: resultado, goles y estadísticas

Liga MX: alineaciones del Tigres vs América para la jornada 8, al momento Están son las alineaciones del partido para esta noche en el Estadio Ciudad de los Deportes Tigres: Nahuel Guzmán, Angulo, Loroña, Araújo, Gorriarán, Brunetta, Jesús Garza, Lainez, Rómulo Zanré, Correa y ‘Búfalo’ Aguirre América: Malagón, Reyes, Cáceres, Mejía, Borja, Dos Santos, Violante, Dourado, Veiga, Brian Rodríguez y Dávila Clausura 2026: horario del partido América vs Tigres, hoy 28 de febrero de 2026 El duelo entre el América y los Tigres se llevará a cabo este sábado 28 de febrero en el Estadio Ciudad de los Deportes, en punto de las 21:10 horas, tiempo del centro de México. ¿Dónde ver en vivo el América vs Tigres? Canales de TV y transmisión streaming Si no te quieres perder un solo detalle del partido entre América y Tigres, puedes seguir nuestro minuto a minuto en Claro Sports, así como la mejor cobertura del partido. En caso de poder verlo en vivo, tienes que seguir la señal de TUDN. Antecedentes del América vs Tigres y últimos resultados en la Liga MX La rivalidad entre América y Tigres cada vez es mayor, al grado de enfrentarse más de 70 ocasiones en la historia de los torneos cortos de la Liga MX, donde Las Águilas tienen la balanza a su favor en cuanto a victorias se refiere. Por si esto fuera poco, han disputado tres finales, siendo los Azulcremas quienes también tienen números positivos en este rubro. En los últimos cinco compromisos, los de Coapa también han demostrado un mayor dominio al sumar cuatro triunfos por una sola derrota frente a los regios. Tigres 1-3 América | Jornada 5 | Apertura 2025

América 3-0 Tigres | Jornada 13 | Clausura 2025

Tigres 1-0 América | Jornada 3 | Apertura 2024

América 2-0 Tigres | Jornada 11 | Clausura 2024

América 3-0 Tigres | Final, vuelta | Apertura 2023

Tigres 1-1 América | Final, ida | Apertura 2023 Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Clausura 2026? De acuerdo con la casa de apuestas de Caliente.mx, el América es favorito para quedarse con la victoria al tener un momio de +102. Por lo que en caso de apostar mil pesos, se podría obtener una ganancia de dos mil 20 pesos. Por su parte, los Tigres tienen un momio de +300, por lo que en caso de ir con ellos con la misma operación monetaria, se podría ganar hasta cuatro mil pesos. El empate tiene un momio de +215, por lo que en caso de ir por un marcador igualado entre Las Águilas y los felinos con los mismos mil pesos, se tendría una ganancia de tres mil 150 pesos. ¡Bienvenidos! Hola amigos y amigas de Claro Sports, gracias por seguir el minuto a minuto del partido entre América y Tigres en el Estadio Ciudad de los Deportes, en duelo correspondiente a la jornada 8 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX. En uno de los duelos más llamativos de la fecha.

