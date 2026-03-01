Brandon Moreno vs Kavanagh en vivo: resultado de las peleas de UFC México 2026, hoy en directo online

Gran presentación de la mexicana en su debut dentro de la empresa dirigida por Dana White. Ambas gladiadoras no se guardaron nada y rápidamente aplicaron severo daño al rostro de su contrincante, sin embargo la mexicana se vio con los golpes más efectivos en los primeros dos asaltos; aunque cabe señalar que la nacida en Lituania consiguió un derribo en los segundos finales del segundo asalto, que seguramente fue bien visto por los jueces.

Ya en el último capítulo, la guardia quedó un poco de lado y el daño con ganchos en el rostro continuó. Tarín, en el entendido de que debía de mostrar contundencia no retrocedió; y así como recibió logró conectar. Al final el reloj llegó a su limite y la decisión quedó en los jueces

Con tarjetas 30-27, 29-28 y 30-27, los jueces le dieron la victoria a Regina Tarín, con lo que aumenta su invicto a 8-0 en su carrera.