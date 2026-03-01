Brandon Moreno vs Kavanagh en vivo: resultado de las peleas de UFC México 2026, hoy en directo online
Sigue en vivo la cartelera completa de Brandon Moreno y Lone’er Kavanagh desde la Arena CDMX
Ryan Gandra vs. José Daniel Medina | Peso mediano | Victoria para Gandra por TKO
El brasileño no se guardó nada y conectó muchas combinaciones al rostro de Medina, quien no pudo levantar su guardia, ante la sorpresa del vendaval. Tres golpes terminaron derribando al boliviano y el réferi no tuvo de otra más que detener el pleito, ante la sorpresa de José Daniel y el júbilo e Ryan.
Ailín Pérez vs. Macy Chiasson | Peso gallo femenino | Victoria para Pérez por decisión unánime
La gladiadora argentina hizo gala de gran trabajo sobre la lona. Consiguió someter a su rival sobre la reja y en el suelo en diversas ocasiones, situación que le ayudó a ir forjando su triunfo. Chiasson buscó contrarrestar el estilo y también consiguió derribos importantes, sin embargo no logró aplicar el daño necesario. La decisión se fue a las tarjetas (29-28, 29-28, 29-28) y la victoria se fue de lado de la ‘argentina más mexicana en UFC’.
Cristian Quiñonez vs. Kris Moutinho | Peso gallo | Victoria para Quiñonez por decisión unánime
Gran esfuerzo de Kris Moutinho para mantenerse de pie durante los tres asaltos. El mexicano Quiñonez supo aplicar diversos castigos en momentos puntuales. Buscó el sometimiento, la guillotina y con ganchos al rostro provocó severo daño al rival. A pesar de que la decisión quedó en manos de los jueces, los presentes se quedaron con la sensación de dominio absoluto del mexicano. Al final, las tarjetas entregaron idéntico 30-27 para dar la victoria por decisión unánime a Cristian Quiñonez.
Douglas Silva de Andrade vs. Javier Reyes | Peso pluma | Victoria para Reyes por TKO
Otro gran debut dentro de UFC. El colombiano Reyes vino de menos a más en el combate y logró soportar un potente gancho a la quijada de parte de Silva de Andrade. El brasileño tuvo por momentos el control de a pelea gracias a diversos sometimientos, mismos que no logró aplicar del todo bien.
La ventana de oportunidad fue bien aprovechada por Reyes, esto al tener el rostro del rival a su merced. Ganchos por la espalda fueron bien conectados con pocos segundos restantes en el asalto, por lo que parecía que el brasileño sería salvado por la campana. Para su mala suerte, el referí consideró que el dominio del colombiano era pleno y terminó por darle fin al combate.
Regina Tarín vs. Ernesta Kareckaitė | Peso pactado 130 lb | Victoria para Tarín por decisión unánime
Gran presentación de la mexicana en su debut dentro de la empresa dirigida por Dana White. Ambas gladiadoras no se guardaron nada y rápidamente aplicaron severo daño al rostro de su contrincante, sin embargo la mexicana se vio con los golpes más efectivos en los primeros dos asaltos; aunque cabe señalar que la nacida en Lituania consiguió un derribo en los segundos finales del segundo asalto, que seguramente fue bien visto por los jueces.
Ya en el último capítulo, la guardia quedó un poco de lado y el daño con ganchos en el rostro continuó. Tarín, en el entendido de que debía de mostrar contundencia no retrocedió; y así como recibió logró conectar. Al final el reloj llegó a su limite y la decisión quedó en los jueces
Con tarjetas 30-27, 29-28 y 30-27, los jueces le dieron la victoria a Regina Tarín, con lo que aumenta su invicto a 8-0 en su carrera.
¿Quién transmite en vivo UFC México 2026 y dónde ver por TV y online?
UFC Fight Night México 2026 se transmite en vivo y en exclusiva por la señal de Paramount+, sistema de streaming que contará con la cartelera preliminar y la cartelera estelar de esta noche desde la Arena CDMX.
Erik Silva vs. Francis Marshall | Peso pluma | Victoria para Marshall por sometimiento
A pesar de que Silva trató de hacer daño con patadas al rostro, Marshall logró aplicar una buena defensa. Poco a poco acorraló a su rival contra la reja al grado de aplicar un candado al cuello, mismo que no soltó. Silva no pudo zafarse del castigo y no tuvo de otra más que admitir la derrota.
¿A qué hora empiezan las peleas preliminares de UFC México 2026 y cuáles son?
La función preliminar arrancó en punto de las 16:00 horas. De hecho ya tenemos el primer resultado, con la victoria por TKO de Damian Pinas. Aquí te dejamos la cartelera completa:
Cartelera preliminar:
Ryan Gandra vs. José Daniel Medina | Peso mediano
Ailín Pérez vs. Macy Chiasson | Peso gallo femenino
Cristian Quiñonez vs. Kris Moutinho | Peso gallo
Douglas Silva de Andrade vs. Javier Reyes | Peso pluma
Regina Tarín vs. Ernesta Kareckaitė | Peso pactado 130 lb
Erik Silva vs. Francis Marshall | Peso pluma
Damian Pinas vs. Wesley Schultz | Peso mediano
Damian Pinas vs. Wesley Schultz | Peso mediano | Victoria para Pinas por TKO
El originario de Aruba no tuvo ningún problema en dar cuenta de Schultz. ‘Baba Yaga’ aplicó una serie de combinaciones al rostro, y en tres ocasiones mandó a su rival a la lona. Para la tercera ocasión el estadounidense ya no se levantó y el réferi dio por concluido el combate.
¿Cuáles son las peleas estelares de UFC México? Orden de salida, pesos y títulos
El combate entre Brandon Moreno y Lone’er Kavanagh será el plato fuerte de UFC México 2026, pero la cartelera contará también con varias peleas interesantes en las rondas preliminares. En la pelea coestelar se encuentra la presencia de Chito Vera ante David Martínez en un combate de peso gallo.
Cartelera estelar:
Brandon Moreno vs. Lone’er Kavanagh | Peso mosca
Marlon “Chito” Vera vs. David Martínez | Peso gallo
Daniel Zellhuber vs. King Green | Peso ligero
Édgar Cháirez vs. Felipe Bunes | Peso mosca
Imanol Rodríguez vs. Kevin Borjas | Peso mosca
Santiago Luna vs. Angel Pacheco | Peso gallo
¿Cuándo, dónde y a qué hora empieza UFC México este 28 de febrero de 2026?
La emoción de UFC México 2026 se vivirá este sábado 28 de febrero desde la Arena Ciudad de México, en la capital del país. La jornada arrancará a las 16:00 horas, tiempo del centro de México, con las peleas preliminares que irán calentando el ambiente dentro del octágono.
Más tarde, a partir de las 19:00 horas, dará inicio la cartelera estelar, donde los combates principales tomarán el protagonismo en una noche que promete intensidad, grandes enfrentamientos y momentos inolvidables para la afición.
Brandon Moreno vs Lone’er Kavanagh en vivo
¡La UFC vuelve a encender la Ciudad de México! Este 28 de febrero de 2026, la acción regresa a la Arena Ciudad de México con una cartelera explosiva que tendrá como platillo estelar un choque determinante en la división mosca.
El excampeón mundial Brandon Moreno vuelve a casa con la misión de retomar el camino rumbo al título, luego de su más reciente tropiezo. Enfrente tendrá al británico Lone’er Kavanagh, un prospecto que tomó la oportunidad tras una baja de última hora y que ahora busca dar el golpe más grande de su carrera en territorio mexicano.
Será una pelea pactada a cinco asaltos, con implicaciones directas en el futuro de la división. Experiencia, hambre y orgullo estarán en juego en una noche que promete intensidad total dentro del octágono.
Prepárense para vivir cada golpe, cada intento de sumisión y cada intercambio de poder en una función que puede marcar el rumbo del peso mosca. ¡Arrancamos con la emoción de la UFC en México!