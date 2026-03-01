Toluca se sube a la cima de la Liga MX tras tumbar a unas Chivas sin pólvora

Toluca venció 2-0 a Chivas en la J8 Clausura 2026, le quitó el liderato, sigue invicto con 18 pts. Chivas perdió por 2ª vez seguida y falló muchas chances. Romo se lesionó.

Los bicampeones propinan segunda derrota consecutiva al Rebaño | Imago7

En un vibrante encuentro correspondiente a la jornada 8 del Clausura 2026 de la Liga MX, disputado en el Estadio Nemesio Díez, Toluca se impuso con autoridad por 2-0 a Chivas y le arrebató el liderato del tirneo. El bicampeón vigente demostró solidez defensiva y efectividad en ataque para mantenerse invicto y llegar a 18 puntos, mientras que el Rebaño Sagrado sufrió su segunda derrota consecutiva y evidenció problemas graves en la definición pese a generar múltiples oportunidades. Desde el arranque, los Diablos Rojos impusieron condiciones y supieron administrar una ventaja temprana que resultó decisiva.

El partido comenzó con intensidad en la Bombonera. Apenas al minuto 1, Paulinho cayó en el área tras un jalón de playera de Ledezma, y aunque el árbitro pidió continuar, al minuto 3 el silbante señaló penal tras revisión del VAR por sujeción. Gallardo cobró con maestría al minuto 5, engañando al portero Rangel y adelantando a Toluca con un gol de vestidor. Chivas intentó reaccionar, pero la presión alta de los locales provocó errores en la salida rojiblanca.

Al minuto 8, Díaz Price estuvo endiablado y disparó con peligro, rechazado por el guardameta. La superioridad toluqueña se consolidó al minuto 16 con el segundo gol: una pared fantástica entre Díaz y Paulinho terminó en definición precisa del portugués, sellando el 2-0 que sería definitivo.

La primera mitad tuvo momentos de alta tensión. Chivas acortó distancias al minuto 22 con un gol de la ‘Hormiga‘ tras centro perfecto de Romo, pero la anotación fue anulada por posición adelantada. Minutos después, al minuto 33, otro tanto de González también fue invalidado por la misma razón. Toluca respondió con peligro, como al minuto 38 con un disparo cercano de Paulinho. Luis Romo se resintió de un problema en el muslo tras esa acción y al minuto 39 tuvo que abandonar el campo por lesión, siendo reemplazado por Brian Gutiérrez.El árbitro añadió 8 minutos de compensación, en los que Chivas presionó sin éxito y Toluca se fue al descanso con la ventaja intacta.

En la segunda parte, Guadalajara salió con cambios ofensivos (Camberos y Sepúlveda al minuto 45) y mayor ímpetu, dominando la posesión al minuto 49 y generando aproximaciones peligrosas. Sandoval mandó un centro letal al minuto 47, y al minuto 69 Sepúlveda desperdició un balón dentro del área tras rebotes. Toluca respondió con solidez: Paulinho volvió a inquietar al minuto 56, y García realizó un paradón clave al minuto 76 ante Marín.

A pesar de tiros libres, disparos lejanos y reclamos de penal al minuto 78, el Rebaño perdió claridad en los últimos metros. Los Diablos controlaron el balón en los minutos finales y estuvieron más cerca del tercero que Chivas del descuento. Al minuto 88, el partido agonizaba y Toluca celebró una victoria clave que lo coloca como líder solitario, mientras el bicampeonato sigue firme y Chivas acumula preocupaciones.

Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Clausura 2026? El Toluca es el favorito para ganar este partido con momios de +102, el empate paga +240 y un triunfo de visitante de las Chivas da +270. Antecedentes del Toluca vs Chivas y últimos resultados en la Liga MX El duelo de este sábado en el Estadio Nemesio Diez marcará el enfrentamiento número 80 entre Toluca y Guadalajara desde la implementación de los torneos cortos en el fútbol mexicano. La estadística favorece a los Diablos, que registran 30 triunfos, por 21 del Rebaño y 28 empates. Así se dieron los últimos cinco resultados entre ambas escuadras: Jornada 9 Apertura 2025: Chivas 0-3 Toluca jornada 7 Clausura 2025: Toluca 2-1 Chivas Jornada 1 Apertura 2024: Chivas 0-0 Toluca Cuartos vuelta Clausura 2024: Toluca 0-0 Chivas Cuartos ida Clausura 2024: Chivas 1-0 Toluca ¿Dónde ver en vivo el Toluca vs Chivas? Canales de TV y transmisión streaming El encuentro entre Toluca y Guadalajara está programado para el sábado 28 de febrero a las 17:00 horas, tiempo del centro de México. La transmisión en territorio mexicano será a través de Azteca 7, mientras que en Estados Unidos el partido podrá verse por Univisión y TUDN. En Claro Sports tenemos nuestro tradicional minuto a minuto. Liga MX: alineaciones del Toluca vs Chivas para la jornada 8, al momento Toluca y Chivas quieren seguir sumando en la parte alta de la tabla, por lo que ambos técnicos echarán mano de sus mejores jugadores disponibles: TOLUCA: Luis García, Diego Barbosa, Bruno Méndez, Andrés Pereira, Jesús Gallardo, Franco Romero, Jesús Angulo, Marcel Ruiz, Santiago Simón, Jorge Díaz, Paulinho. CHIVAS: Tala Rangel, José Castillo, Bryan González, Diego Campillo, Luis Romo, Efraín Álvarez, Daniel Aguirre, Fernando González, Richard Ledezma, Roberto Alvarado, Armando González. Clausura 2026: horario del partido Toluca vs Chivas, hoy 28 de febrero de 2026 El partido entre los Diablos Rojos del Toluca y las Chivas de Guadalajara tendrá su silbatazo inicial a las 17:00 horas de la Ciudad de México. ¡¡¡BUENAS TARDES!!! Sean bienvenidos a la fiesta del fútbol mexicano, en esta ocasión con el partido entre Toluca y Chivas desde el Estadio Nemesio Díez, como parte de la jornada 8 del Clausura 2026. Los Diablos Rojos quieren hacer valer su condición de local y un triunfo podría catapultarlos a la cima del torneo con una combinación de resultados favorable, mientras que el Rebaño intentará regresar a la senda del triunfo, después de perder el invicto ante Cruz Azul. Éste, es uno de los juegos más esperados del fin de semana, así que no te despegues de este minuto a minuto de Claro Sports que promete ser sensacional.

