Comunicaciones se aleja del descenso, hunde a Guastatoya y es líder

Remontó, ganó un duelo clave por la permanencia y es líder del Clausura 2026. Así fue la ráfaga crema.

Comunicaciones volvió a demostrar que atraviesa su mejor momento del Clausura 2026. El equipo de Marco Antonio “Fantasma” Figueroa comenzó abajo en el marcador ante Guastatoya, pero reaccionó con autoridad en el segundo tiempo, lo dio vuelta con una ráfaga demoledora y terminó celebrando un triunfo que vale oro en la pelea por el liderato y, sobre todo, en la lucha por la permanencia.

El encuentro arrancó con intensidad y fue Guastatoya el que golpeó primero. Nelson García abrió el marcador en la primera parte y puso en ventaja al local, en un duelo tenso que incluso tuvo la expulsión de Emanuel Yori antes del descanso. Comunicaciones se fue al entretiempo obligado a reaccionar, sabiendo que no solo estaban en juego tres puntos, sino también un duelo directo en la tabla acumulada.

En el complemento cambió la historia. Figueroa movió el banco desde el arranque y las variantes dieron resultado inmediato. Andersson Ortiz igualó el partido, luego una acción de Omar Duarte terminó en el fondo de la red para consumar la remontada y, poco después, Janpol Morales firmó el tercero tras una excelente jugada colectiva. En cuestión de minutos, los Cremas pasaron de la incertidumbre a dominar completamente el trámite, aprovechando también la expulsión de Yordin Hernández que dejó a Guastatoya con diez.

Comunicaciones sumó un nuevo triunfo en el Clausura 2026 | @CremasOficial

El cierre fue de manejo y carácter. Comunicaciones administró la ventaja con cambios estratégicos y orden defensivo, mientras Guastatoya, golpeado anímicamente, no encontró respuestas. La remontada confirmó el gran presente albo, que encadena resultados positivos y muestra una versión mucho más sólida que en el inicio del torneo.

Con esta victoria, Comunicaciones llegó a 19 puntos y se coloca como líder del Clausura 2026, al menos hasta que juegue Cobán Imperial. En la tabla acumulada alcanzó 39 unidades y se mantiene en el noveno lugar, pero con un margen más cómodo: ahora le sacó cinco puntos de ventaja a Guastatoya (34), que quedó décimo, y estiró diferencias con Mictlán (33) y Marquense (31), los equipos que hoy estarían descendiendo. Un triunfo que no solo refuerza su candidatura en el torneo, sino que también fortalece su lucha por asegurar la categoría.

Resumen Comunicaciones vs Guastatoya: resultado, goles y estadísticas

