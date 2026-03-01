Ailín Pérez impone condiciones en UFC México y alarga su racha

La argentina ligó su sexta victoria en el octágono con su triunfo por decisión unánime ante Macy Chiasson

Ailín Pérez sigue brillando en las MMA

La argentina Ailín Pérez consiguió una victoria de alto valor en el octágono de la Arena Ciudad de México al imponerse por decisión unánime a Macy Chiasson en las peleas preliminares de UFC México. En una contienda intensa y disputada, la sudamericana mostró solidez a lo largo de los tres asaltos para inclinar la balanza a su favor.

Los tres jueces coincidieron en sus tarjetas con puntuaciones idénticas de 29-28, reflejo de un combate competitivo, pero con ligera superioridad de Pérez en los momentos clave. Con este resultado, la argentina se posiciona como una de las peleadoras con mejor racha activa en la rama femenil, ubicándose únicamente por detrás de Natalia Silva, quien suma ocho victorias consecutivas, y de Maycee Barber, con siete triunfos al hilo.

La cartelera preliminar también marcó el regreso del mexicano Cristian Quiñónez, quien volvió a la actividad tras dos años fuera de la jaula por distintas razones. El peleador del Entram Gym de Tijuana ofreció una actuación dominante frente a Kris Moutinho, controlando el combate de principio a fin y llevándose la victoria por decisión unánime con tarjetas de 30-27 en los tres casos.

Quiñónez mostró ritmo, precisión y control del octágono, dejando claro que su ausencia no mermó su nivel competitivo. Su desempeño le permitió recuperar confianza y colocarse nuevamente en el radar dentro de su división.

Por su parte, el colombiano Javier Reyes protagonizó uno de los momentos más impactantes de la noche al conseguir una victoria por nocaut técnico en el minuto 4:59 del primer asalto frente al brasileño Douglas Silva de Andrade. El réferi decidió detener la contienda tras una ofensiva contundente del sudamericano.

Aunque Silva de Andrade logró conectar golpes de poder en los primeros intercambios, Reyes supo resistir el castigo inicial y vino de atrás para imponer condiciones. Con determinación y potencia, logró mandar a la lona a su rival y sellar un triunfo que lo coloca como uno de los protagonistas de la velada en la capital mexicana.

