¡Lo logró, señor! Penta vence a Dominik Mysterio y se convierte en el nuevo Campeón Intercontinental

Tras más de un año en la WWE, el luchador mexicano obtiene su primer título. Se convierte en el tercer nacido en México en coronarse en la empresa

El nacido en Ecatepec se hace de su primer cinturón | @wwe

Penta acaba de hacer historia dentro de la lucha libre mexicana e internacional. El nacido en Ecatepec por fin cumplió su promesa y conquistó el Campeonato Intercontinental de la WWE en el episodio de RAW del 2 de marzo de 2026, celebrado en el Bankers Life Fieldhouse de Indianápolis. El gladiador derrotó a Dominik Mysterio, dando forma así a su primer título dentro de la empresa.

El camino hacia la victoria de Penta no fue fácil. A lo largo del combate, tanto él como Mysterio demostraron sus habilidades aéreas con lanzamientos fuera del ring y maniobras que mantuvieron a la audiencia al borde de su asiento. Penta estuvo cerca de ganar con una plancha cruzada y un péndulo, pero no logró someter al ‘Sucio Dom’ en esos intentos iniciales.

Mysterio, quien sigue ostentando el Megacampeonato de la AAA, resistió los embates de su oponente durante gran parte del combate. Además, la presencia de los miembros de ‘The Judgment Day’, Finn Bálor y JD McDonagh, daban la sensación de desventaja en contra del hermano de Rey Fénix. Su intervención fue neutralizada y el mexicano logró imponerse con su propia estrategia.

It's PENTA TIME 🔥@PENTAELZEROM defeats Dominik Mysterio and is the new Intercontinental Champion! pic.twitter.com/V9khbIr1ra — WWE (@WWE) March 3, 2026

El momento clave llegó cuando el ‘Zero Miedo’, logró escapar de un ‘619’ de Mysterio, aprovechó una desatención entre los integrantes de la facción, y consiguió conectar un ‘Mexican Destroyer’ que finalmente le permitió obtener la victoria y arrebatarle el campeonato al ‘Mejor de los Mysterios’.

Con esta victoria, Penta se convirtió en el tercer luchador mexicano en obtener un título en la WWE, sumándose a la lista de Alberto del Río y Dragon Lee. El triunfo de Penta también representa un paso importante en su carrera dentro de la compañía, a la que llegó en 2025 y desde entonces ha ido ganando reconocimiento entre el público.

Al terminar el combate, la afición explotó de emoción al ver a Penta levantando el cinturón de campeón. El mexicano, que ha sido un estandarte de la lucha libre mexicana en la WWE, logró este importante logro después de varios intentos y se consolidó como una figura importante en el escenario internacional.

Por su parte. ‘Dirty Dom’ pierde por segunda ocasión el cetro intercontinental (la primera vez fue ante John Cena el 10 de noviembre en MNR), quedándole solo el Megacampeonato de la AAA, mismo que expondrá el próximo 14 de marzo en Rey de Reyes ante el Hijo del Vikingo, en función a realizarse en Puebla.

